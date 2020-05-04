Какая же она красотка

Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу стала лицом популярного бренда

Свежее фото, доказывающее это, появилось на странице актрисы в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото актриса предстала в красивом платье на одно плечо. Ее красивые плечи были оголены, пока красотка смотрелась в зеркало. Лицо Феттахоглу на фото смотрится просто идеально – она как богиня, сошедшая с небес. Так описали свои чувства поклонники в комментариях.

«Некоторые вещи очень ценны для меня, моей дочери, моей семьи, моей работы», - написала актриса под постом, который посвящен сотрудничеству с брендом косметики L'Oreal Paris.

«Крем проверяли? Вдруг Хюррем туда яда нафигачила», - пошутила одна из поклонниц актрисы в комментариях.

Остальные стали одаривать звезду комплиментами. За час пост актрисы собрал почти 30 тысяч лайков.

«Ты снова прекрасна, как обычно», «Я скучаю по твоим обновлениям», «Я твой фанат из Великобритании. Вы просто удивительный человек», «Я тебя очень сильно люблю», «Ты прекрасна», «Цвет волос хорошо подходит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 39-летняя актриса нечасто балует поклонников личными снимками, поэтому каждый новый кадр звезды становится для фанатов настоящим подарком. На Пасху Нур опубликовала снимок, где счастливо смеется вместе со своей дочерью – четырехлетней Элисой Гюзин.

Напомним, что сходство Никитюк с Роксоланой из "Великолепного века" ошарашило сеть: "Это моя сестра".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из «Великолепного века» впечатлила роскошным образом в обычной жизни: «Королева».

Также Politeka писала, как сегодня выглядит Мерьем Узерли и другие красотки Великолепного века: "Роксолана уже не та".