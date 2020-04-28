Немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли порадовала поклонников очаровательной фотосессией

Серию фотографий звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Мерьем одета в черные колготы и короткое платье в клетку. Узерли сделали необычную прическу – такую с легкостью может повторить любая девушка, у которой длинные волосы. Красотка смотрела в кадр и пыталась повторить свой сериальный образ в современной одежде. Она присела в кресло в позе королевской особы, выставив вперед свой аристократический подбородок.

За день пост артистки собрал почти 200 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов, вспоминая о ее самой выдающейся роли.

«Красивая», «Госпожа», «Надеюсь, у вас будет отличный день!», «Очень красиво», «Лучшая», «Вау», «Какая же вы красавица», «Настоящая Хюррем! Люблю и обожаю! Будь счастлива!», «Королева», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли вместе с дочерью Ларой позировали в комфортной домашней обстановке. Мерьем предстала в черной кофте с вырезом. На шее красотки видны белые бусы. Узерли подкрасила реснички и губы легким блеском. Завершили ее образ очки в темной оправе.

Напомним, Мерьем Узерли показала лицо после пластики крупным планом: "Роксолана уже не та".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли в черном лифчике показала чистую любовь: "Это для вас".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли впечатлила роскошным образом на красной дорожке: «Королева».