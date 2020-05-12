Сердце известного американского артиста Джерри Стиллера остановилось на 93-м году жизни

Об этом пишет Politeka.net.

Печальную новость в своем личном микроблоге Twitter сообщил его сын Бен Стиллер.

В публикации известный американский комик отметил, что его отец Джерри Стиллер умер по естественным причинам.

"Мне грустно говорить, но мой отец Джерри Стиллер скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой, самым преданным мужем Энн около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, пап", - написал голливудский комик в своем Twitter.

Стоит отметить, что Джерри Стиллер был участником Второй мировой войны, и после ее окончания вместе с женой Энн Мирой создал комедийный дуэт "Стиллер и Мира". Долгое время дуэт успешно выступал вместе.

Наибольшую популярность Стиллеру-старшему принесли роли в таких сериалах, как "Сайнфелд" и "Король Квинса". За первую работу его даже номинировали на престижную награду "Эмми" и он также получил премию American Comedy Award.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Рэмбо" Брайан Деннехи ушел из жизни. Печальную новость в своем Instagram сообщил Сильвестр Сталлоне.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года по естественным причинам, а не от китайского вируса.

"Великий актер Брайан Деннехи скончался. Он просто был блестящим исполнителем... Он также был ветеринаром во Вьетнаме, и очень помог мне построить характер Рэмбо. Мир потерял великого артиста", - написал Сталлоне.

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Как сообщала Politeka, внезапно умер легендарный актер: поклонники "Звездных войн" и "Властелина колец" скорбят.

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