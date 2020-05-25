Народная артистка России, певица Надежда Бабкина, которая в апреле тяжело переболела китайским вирусом и двухсторонней пневмонией, рассказала о своей болезни

Сейчас артистка постепенно возвращается к работе, пишет КП.

В ее театре «Русская песня» ожидается выход нового спектакля, который, по словам певицы, станет "бомбой".

Кроме того, Бабкина уже успела сняться в новых выпусках «Модного приговора» и в программе «Сегодня вечером».

Артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти, а врачи, по ее словам, готовились к худшему.

После экстренной госпитализации, у Бабкиной оказалось повреждено 80% лёгких, а вероятность выжить у нее была минимальной. Врачи решились рассказать обо всем 70-летней Бабкиной уже после того, как ее перевели из реанимации.

«Они [медики] так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — вспоминает артистка.

Эту информацию врачи скрывали и от артистки, и, естественно, от прессы и фанатов.

Отметим китайский вирус поразил не только саму Бабкину. Пока врачи боролись за ее жизнь в больнице, переболел китайским вирусом и сын артистки Данила.

Сейчас они все еще продолжают лечение и ездят на реабилитационные процедуры в госпиталь «Лапино». При этом Бабкина заявляет, что самое худшее уже позади и теперь она чувствует себя прекрасно.

Как известно, Надежду Бабкину госпитализироли 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести артистку в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. Бабкина две недели занималась дома самолеченим, чеи серьезно усугубила ситуацию.

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