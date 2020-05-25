Народная артистка России, певица Надежда Бабкина, которая в апреле тяжело переболела китайским вирусом и двухсторонней пневмонией, рассказала о своей болезни

Сейчас артистка постепенно возвращается к работе, пишет КП.

В ее театре «Русская песня» ожидается выход нового спектакля, который, по словам певицы, станет "бомбой".

Кроме того, Бабкина уже успела сняться в новых выпусках «Модного приговора» и в программе «Сегодня вечером».

Надежда Бабкина

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Артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти, а врачи, по ее словам, готовились к худшему.

После экстренной госпитализации, у Бабкиной оказалось повреждено 80% лёгких, а вероятность выжить у нее была минимальной. Врачи решились рассказать обо всем 70-летней Бабкиной уже после того, как ее перевели из реанимации.

«Они [медики] так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — вспоминает артистка.

Эту информацию врачи скрывали и от артистки, и, естественно, от прессы и фанатов.

Отметим китайский вирус поразил не только саму Бабкину. Пока врачи боролись за ее жизнь в больнице, переболел китайским вирусом и сын артистки Данила.

Сейчас они все еще продолжают лечение и ездят на реабилитационные процедуры в госпиталь «Лапино». При этом Бабкина заявляет, что самое худшее уже позади и теперь она чувствует себя прекрасно.

Как известно, Надежду Бабкину госпитализироли 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести артистку в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

коронавирус, россия, больница

Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. Бабкина две недели занималась дома самолеченим, чеи серьезно усугубила ситуацию.

Напомним, что с Надеждой Бабкиной случилась новая беда, врачи разводят руками: страшные подробности из больницы.

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