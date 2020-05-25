Народная артистка России, певица Надежда Бабкина, которая в апреле тяжело переболела китайским вирусом и двухсторонней пневмонией, рассказала о своей болезни
Сейчас артистка постепенно возвращается к работе, пишет КП.
В ее театре «Русская песня» ожидается выход нового спектакля, который, по словам певицы, станет "бомбой".
Кроме того, Бабкина уже успела сняться в новых выпусках «Модного приговора» и в программе «Сегодня вечером».
Дан Балан взбудоражил посланием после недели молчания: "Тина Кароль или Вера Брежнева?"
Хозяйку самых красивых ягодиц в мире застали врасплох: "купальник потерялся"
Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
Резкий разворот курса доллара, скачок тарифов и новые правила проезда — главное за ночь
Артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти, а врачи, по ее словам, готовились к худшему.
После экстренной госпитализации, у Бабкиной оказалось повреждено 80% лёгких, а вероятность выжить у нее была минимальной. Врачи решились рассказать обо всем 70-летней Бабкиной уже после того, как ее перевели из реанимации.
«Они [медики] так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…», — вспоминает артистка.
Эту информацию врачи скрывали и от артистки, и, естественно, от прессы и фанатов.
Отметим китайский вирус поразил не только саму Бабкину. Пока врачи боролись за ее жизнь в больнице, переболел китайским вирусом и сын артистки Данила.
Сейчас они все еще продолжают лечение и ездят на реабилитационные процедуры в госпиталь «Лапино». При этом Бабкина заявляет, что самое худшее уже позади и теперь она чувствует себя прекрасно.
Как известно, Надежду Бабкину госпитализироли 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.
Поэтому медики решили ввести артистку в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.
Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. Бабкина две недели занималась дома самолеченим, чеи серьезно усугубила ситуацию.
Напомним, что с Надеждой Бабкиной случилась новая беда, врачи разводят руками: страшные подробности из больницы.
Как сообщала Politeka, близкий друг Бабкиной прервал молчание и откровенно рассказал о состоянии певицы: "вся надежда на..."
Также Politeka писала похорошевшую Надежду Бабкину после комы разоблачили: «Очередную пластику делала».