Дочь российской певицы Любови Успенской обвинила знаменитую мать в своих проблемах

Как сообщает Politeka.net, девушка резко высказалась о певице на своей странице в Instagram.

Вот уже долгое время Татьяна Плаксина находится в ссоре со своей матерью. Сама Любовь Успенская заявила, будто хочет отречься от своей дочери, и потребовала, чтобы та забыла об их родственной связи. После этого Татьяна Плаксина попала под волну критики.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина

Дочь Успенской не стала терпеть и ответила хейтерам в соцсети. Она отметила, что недоброжелатели пишут ей с закрытых аккаунтов, и потребовала авторов раскрыться:

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"Кто там пишет из закрытого аккаунта? Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а прицепились к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь, покажите ваши лица и ваши семьи "идеальные".

Татьяна Плаксина также высказалась о ситуации в российском шоубизнесе. Она обратилась к своей матери и заявила, что та виновата в разрушенных жизнях людей:

"Обезличенная толпа манипулирует шоубизнезом - поэтому вы все на сцене рабы стада - вот к чему привёл ваш «игнор»! Быдло правит балом а вы танцуете для неё!", - заявила дочь Успенской. - "Ваши дети в ж*пе, потому что вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдло и их аплодисменты. Аминь. Вы продали все... Вы украли жизни своих детей... Ты соучастница преступления Мама - ты одна из вершин - ты же королева - ты нажилась на деградации!".

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Дорогие нравоучители и все кто так хочет мне «помочь» это МОЙ аккаунт , моя страница - мои правила - я говорю своему зрителю. Ваши высказывания интересны могут быть вашей аудитории -если она у вас есть ) здесь моя аудитория и мы не хотим видеть каких то фейковых людей пишущих с левых страниц ... не нравится что я говорю ? Если вы такие смелые - ОТКРОЙТЕ СВОИ ЛИЦА говорите со мной на видео - я перед вами открыта - поэтому если у вас есть что сказать мне -заводите страницу и говорите тем кто будет вас слушать . Здесь вас никто видеть не хочет ! Вы трусы пишущие с левых аккаунтах - больному человеку гадости пишите -! Кто там пишет из закрытого аккаунта - если вы такие правильные почему у нас общество деградирует ? Почему вы масс не учите а пристали к больному человеку? А тем которые не нравятся картины - покажите дипломы искусствоведа - вообще то люди годами учатся читать искусство ... и p.s люди у которых все идеально не будут лезть в чужую жизнь - поэтому покажите ВАШИ ЛИЦА и ваши семьи «идеальные» ! ЭТО ВЫ ПОКАЖИТЕ ЛИЦА если у вас тараканы завелись - надо их травить иначе они будут вам сыпаться на голову ! Жертвы теперь РАЗГОВАРИВАЮТ с садистами - и это и есть самый Справедливый народный суд которого вы. Все боитесь !аминь ! На ВАШИх РуКАх кровь Бродского Ахматовой Мандельштама Цветаевой Академика Сахарова !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Булгакова Пастернака Есенин !!!! Мы помним кого вы убили и знаем зачем !!! Аминь !!!! И весь мир узнаёт теперь почему в России убивают гениев !!!!!!!!!!! Аминь !!! Обезличенная толпа манипулирует шоубизнзом - поэтому вы все на сцене рабы стада - вот к чему привёл ваш «игнор» !!! ! Быдло правит балом а вы танцуете для неё !!!!! Ваши дети в жопе потому что вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдло и их аплодисменты. Аминь. Вы продали все. Ваше молчание и безразличие привело к тому что все продано !!! И ваши дети в долгах и речь не только о ваших деньгах !!! Вы украли жизни своих детей !!!!!! И поэтому мы умираем !!! Мы лучше умрем чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле ??? Ты соучастница преступления Мама - ты одна из вершин - ты же королева - ты нажилась на деградации !

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Стоит отметить, что в феврале 2020 года Татьяна Плаксина рассказала нелестные подробности из жизни матери. По словам девушки, звезда шансона оказывала на нее психическое давление и пыталась задушить. После скандального эфира дочь певицы уехала жить в США. Сама Успенская обвинила родственницу в клевете и объявила ей войну.

Ранее стало известно, что дочь Успенской тяжело больна. Она до сих пор не оправилась после аварии в Коста-Рике, во время которой получила двойной перелом и потеряла несколько зубов. Состояние ухудшилось после неудачной операции. 

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?".