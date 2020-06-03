Дочь российской певицы Любови Успенской обвинила знаменитую мать в своих проблемах

Как сообщает Politeka.net, девушка резко высказалась о певице на своей странице в Instagram.

Вот уже долгое время Татьяна Плаксина находится в ссоре со своей матерью. Сама Любовь Успенская заявила, будто хочет отречься от своей дочери, и потребовала, чтобы та забыла об их родственной связи. После этого Татьяна Плаксина попала под волну критики.

Дочь Успенской не стала терпеть и ответила хейтерам в соцсети. Она отметила, что недоброжелатели пишут ей с закрытых аккаунтов, и потребовала авторов раскрыться:

"Кто там пишет из закрытого аккаунта? Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а прицепились к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь, покажите ваши лица и ваши семьи "идеальные".

Татьяна Плаксина также высказалась о ситуации в российском шоубизнесе. Она обратилась к своей матери и заявила, что та виновата в разрушенных жизнях людей:

"Обезличенная толпа манипулирует шоубизнезом - поэтому вы все на сцене рабы стада - вот к чему привёл ваш «игнор»! Быдло правит балом а вы танцуете для неё!", - заявила дочь Успенской. - "Ваши дети в ж*пе, потому что вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдло и их аплодисменты. Аминь. Вы продали все... Вы украли жизни своих детей... Ты соучастница преступления Мама - ты одна из вершин - ты же королева - ты нажилась на деградации!".

Стоит отметить, что в феврале 2020 года Татьяна Плаксина рассказала нелестные подробности из жизни матери. По словам девушки, звезда шансона оказывала на нее психическое давление и пыталась задушить. После скандального эфира дочь певицы уехала жить в США. Сама Успенская обвинила родственницу в клевете и объявила ей войну.

Ранее стало известно, что дочь Успенской тяжело больна. Она до сих пор не оправилась после аварии в Коста-Рике, во время которой получила двойной перелом и потеряла несколько зубов. Состояние ухудшилось после неудачной операции.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

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