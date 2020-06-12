Дорожно-транспортное происшествие с участием российского актера Михаила Ефремова, повлекшее гибель человека, приведет не только к краху карьеры звезды театра и кино

Врезавшись пьяным в фургон Сергея Захаров вечером 8 июня, который затем скончался от полученных травм, Ефремов совершил самоубийство, передает Диалог.ua. такое мнение высказал шоумен и критик Отар Кушанашвили.

Он отметил, что всегда ценил талант и мастерство актера, однако все его заслуги ничто по сравнению с тем, что по его вине погиб человек.

«О нравственности говорить поздно: Ефремов УБИЛ ЧЕЛОВЕКА. Он уже в аду, ему оттуда не выбраться до края дней, и он должен сидеть. Я говорю об этом без всякого злорадства», – пояснил Кушанашвили.

В беседе с журналистами Отар припомнил, как однажды ему довелось выпивать вместе с Ефремовым. По его словам, доза алкоголя, употребленная актером, была «лошадиной».

Кроме того, он уверен, что нужно найти тех, кто в тот злополучный вечер вместе с Ефремовым пил спиртное. Кушанашвили не исключает, что, помимо алкоголя, актер мог употреблять и наркотики.

Характеризуя обстоятельства трагедии, критик подчеркнул, что Ефремова больше нет.

«Убийство и самоубийство – вот что случилось тем вечером», – заявил он. Россиянин уверен, что знаменитый актер принес беду не только семье погибшего водителя, но и перечеркнул собственную жизнь.

«Жизнь оказалась повестью, написанной кровью убийцей, но она значила очень много для парня, которого он убил и которого пережила старенькая мать, которую до последнего держали в неведении, боясь, что и ее убьет уже мертвый Ефремов», – цитирует Кушанашвиили издание.

Как известно, Ефремов на своем внедорожнике протаранил машину курьера. Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию, откуда уже не выбрался живым.

56-летний Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. На камерах наблюдения видно, как актер на своем автомобиле на высокой скорости пересек двойную сплошную линию, выскочил на встречную полосу и врезался на полном ходу в грузовик.

В результате МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В связи со смертью пострадавшего актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.

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