Певицу Светлану Лободу, которая уже долгое время живет в России, заметили в Украине

Об этом слало известно Телеграм-каналу "Звездач", передает Politeka.net. Что примечательно, видеозапись выступления сама артистка опубликовала в cториз на своей странице в Инстаграм.

По данным источников, 24 июля Светлана Лобода спела на закрытом мероприятии в Одессе впервые за три года. Певица исполнила только для для VIP-гостей свои композиции "Твои глаза" и "К черту любовь". Как всегда, наряд артистки был максимально соблазнительным. Она надела черное боди с поясом, которое обнажило бедра, а также высокие черные сапоги и белый пиджак.

До этого певица в последний раз выступала в Украине в мае 2017 года. Тогда активисты сорвали сольный концерт знаменитости в Одессе, Светлана Лобода планировала еще раз выступить в этм городе в сентябре, однако мероприятие отменили. С тех пор исполнительница предпочитает выступать в России и других странах.

Ранее Светлана Лобода появилось на публике в компании известного турецкого шеф-повара Нусрета Гекче и жарко его обняла на камеру. Она побывала в одном из ресторанов своего друга в крохотном черном платье с розовым декором и оголенными плечами.

На опубликованном видео Светлана спустилась по лестнице, танцуя и подпевая под свой же хит.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев.