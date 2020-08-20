Российский певец Олег Газманов попал в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, известно, что 69-летний Олег Газманов попал в больницу с тяжелой формой коронавируса. Его жена Марина Муравьева тоже заболела COVID-19.

Следует отметить, что пандемия не прошла мимо многих звезд шоу-бизнеса. Заболевание люди переносят по-разному - это зависит от возраста больного и наличия у него других болезней и проблем со здоровьем.

У российского певца течение заболевания было очень тяжелым, поэтому его пришлось госпитализировать. Инфекция спровоцировала воспаление легких, потерю обоняния, повышение температуры и слабость. Из-за этого певец исчез из соцсетей, хотя ранее довольно активно вел свои страницы. Также известно, что за период болезни Газманов похудел на целых 6,5 килограмм.

Несмотря на плохое самочувствие, в больничной палате российский артист продолжает заниматься творчеством и даже успел написать две новые песни. Сейчас, по данным российских СМИ, здоровью Газманова и его жены уже ничего не угрожает.

Российские СМИ напоминают, что некоторые звезды перенесли коронавирус и вовсе безо всяких симптомов - например, Филипп Киркоров.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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