Сестра-близнец звезды «Терминатора» Линды Хэмилтон, Лэсли Хэмилтон Фрис, скончалась на 64-м году жизни

Ее не стало еще 22 августа, но родственники рассказали о смерти женщины только сейчас, передает Movieweb.

Что стало причиной смерти Лэсли, не разглашается.

На счету покойной – всего одна роль. Она сыграла в картине «Терминатор-2:Судный день», где помогала сестре Линде, игравшей Сару Конор. Ей досталась роль Терминатора Т-1000, который превратился в Сару.

Она также принимала участие в эпизоде, где Сара Конор наблюдала за собой, играющей на площадке с сыном.

В обычной жизни Лэсли работала медсестрой в хосписе.

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году в Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет ушел из жизни знаменитый актер, который также снимался в «Терминаторе» — Дик Миллер. За свою карьеру он сыграл во множестве фильмов. Согласно имеющейся информации, он умер 30 января. Смерть наступила из-за естественных причин. Актер Дик Миллер находился в Толука-Лейке в окружении своих близких.

Известность к Миллеру пришла в 1959 году, когда он сыграл главную роль в картине «Ведро крови» режиссера Роджера Кормана. Также артист известен своей работой в фильмах «Предместье», «Я хочу держать тебя за руку» и «После работы». Миллер также снимался в таких знаменитых фильмах и сериалах как «Терминатор», «Гремлины», «Солдатики», «Скорая помощь», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Детективное агентство «Лунный свет».

Напомним, ушел из жизни создатель «Терминаторов» и «Рэмбо».

Также мы писали, что дочь Шварцнеггера сыграет свадьбу со знаменитым актером.

Также Politeka писала о том, что Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер возвращаются: в сети появился первый постер нового «Терминатора».