Стало известно, какими были последние дни принцессы Дианы перед роковой аварией

Ровно 23 года назад, в 4.00 утра 31 августа 1997 года в аварии погибла принцесса Диана. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Гибель матери принцев Уильяма и Гарри стала потрясением не только для королевской семьи и Британии, но и для всего мира. Недавно в сети Instagram появились снимки Дианы незадолго до трагедии.

Последние дни своей жизни принцесса Диана провела со своим возлюбленным – им был кинопродюсер и сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед.

Вместе они отдыхали на яхте Аль-Файеда на юге Франции, после чего прилетели в Париж и остановились в отеле "Ритц", принадлежавшем отцу Аль-Файеда. В Париже Диана планировала задержаться на один день – 31 августа она хотела отправиться в Лондон.

Перед этим она позвонила своим сыновьям, последний раз с детьми Диана поговорила за несколько часов до своей гибели.

Поздно вечером принцесса Диана и Доди Аль-Файед ужинали в своем роскошном номере – из-за папарацци пара не решилась спуститься в ресторан. Как говорится в книге Кристофера Андерсена "День, когда Диана умерла", принцесса Уэльская заказала морской язык, омлет со спаржей и грибами и овощную темпуру.

Влюбленных зафиксировали видеокамеры отеля, когда они спускались в лифте. На кадрах заметно, что Диана смеется над шуткой любимого, а он обнимает ее за талию, они выглядят счастливыми.

Через пять минут после того, как Диана и Аль-Файед сели в машину, Мерседес-Бенц S280 с влюбленными на скорости 193 км/ч влетел в 13-ю бетонную колонну тоннеля Альма.

Водитель Анри Пол и Доди Аль-Файед погибли сразу, телохранитель Тревор Рис-Джонс и Диана получили серьезные травмы. Спустя два часа после аварии, в 4:00 утра, Диана скончалась в больнице Сальпетриер.

Напомним, племянница принцессы Дианы выходит замуж за престарелого миллионера: интимные фото парочки

Также Politeka сообщала, что принцесса Диана была тяжело больна, у Елизаветы II выдали страшный диагноз: подробности поражают