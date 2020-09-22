Что на этот раз решила изменить "пацанка"?

Бывшая участница шоу "От пацанки до панянки" Анастасия Покрущик отправилась в турецкую клинику на очередную пластическую операцию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Как известно, Анастасия Покрущик "прославилась" своей коренным образом измененной внешностью. Недавно она увеличила грудь и сделала липосакцию подбородка, и с этого момента прошло совсем немного времени.

Теперь девушка решила снова лечь под нож для того, чтобы удалить комочки Биша.

"Это такие жировые комочки, после удаления которых лицо становится худым. Правда, сейчас оно у меня отекло после операции, но скоро будет все хорошо", - уверяет девушка.

Она также рассказала, что для такой операции надрезы необходимо делать изнутри ротовой полости, и она не чувствовала боль после вырезания комочков, поэтому она могла сразу поесть и даже пошла курить.

Как известно, Анастасии Покрыщук 31 год и она не на шутку увлеклась платическими операцияи. Сначала девушка сделала скулы, которые, по мнению многих, стали неестественного размера. После этого она регулярно вносит определенные изменения в свой образ, чем вызывает бурную реакцию своих фолловеров.

В комментариях к новости об очередной пластической операции Анастасии пользователи соцсети не скрывают своего недовольства поступками девушки.

"Тут не эта гадкая пластика нужна, а классный психолог, а может и психиатр", "Наверняка ни один мужик не выпьет столько, чтобы она стала красивой", "Это фотошоп или это что-то живое и настоящее? Неужели они прилетели?", "Такая была красивая девочка, а сделала теперь из себя такое чудовище. Это просто ужас", - пишут в комментариях.

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