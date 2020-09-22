Бывшая участница шоу "От пацанки до панянки" Анастасия Покрущик отправилась в турецкую клинику на очередную пластическую операцию
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.
Как известно, Анастасия Покрущик "прославилась" своей коренным образом измененной внешностью. Недавно она увеличила грудь и сделала липосакцию подбородка, и с этого момента прошло совсем немного времени.
Теперь девушка решила снова лечь под нож для того, чтобы удалить комочки Биша.
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"Это такие жировые комочки, после удаления которых лицо становится худым. Правда, сейчас оно у меня отекло после операции, но скоро будет все хорошо", - уверяет девушка.
Она также рассказала, что для такой операции надрезы необходимо делать изнутри ротовой полости, и она не чувствовала боль после вырезания комочков, поэтому она могла сразу поесть и даже пошла курить.
Как известно, Анастасии Покрыщук 31 год и она не на шутку увлеклась платическими операцияи. Сначала девушка сделала скулы, которые, по мнению многих, стали неестественного размера. После этого она регулярно вносит определенные изменения в свой образ, чем вызывает бурную реакцию своих фолловеров.
В комментариях к новости об очередной пластической операции Анастасии пользователи соцсети не скрывают своего недовольства поступками девушки.
"Тут не эта гадкая пластика нужна, а классный психолог, а может и психиатр", "Наверняка ни один мужик не выпьет столько, чтобы она стала красивой", "Это фотошоп или это что-то живое и настоящее? Неужели они прилетели?", "Такая была красивая девочка, а сделала теперь из себя такое чудовище. Это просто ужас", - пишут в комментариях.
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