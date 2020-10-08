Российский комик Гарик Мартиросян потребовал от Азербайджана и Армении сесть за стол переговоров
Как передает Politeka.net, пользователь сети с ником "Մιtαuskαs" сравнил его заявление в похожей ситуации, но только с Крымом.
"Остановите войну! Мы хотим только мира. Только мирными переговорами можно решить все спорные ситуации. Надо сесть за стол переговоров и решить раз и навсегда эти проблемы", - уверен комик.
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А вот в сети напомнили, что 4 года назад, в 2016 году, Мартиросян, выступая перед Путиным в Москве на сцене КВН, с улыбкой прокомментировал военную оккупацию Крыма и заявил, что полуостров является российским.
"Как прекрасно! Война и оккупация Крыма в Украине - это, значит, хорошо и правильно, а вот война в Карабахе - "самое страшное, что может быть". Неудивительно, что Армения союзник подлой путинской федерации. И отказалась в 2013 году от ассоциации с ЕС ради дружбы с Москвой", - говорится в сообщении.
Другие пользователи сети также не оставили без внимания заявление комика:
"Полная зависимость Армении от сверхдержавы заметна также во время голосований в ООН - безоговорочная поддержка лаптестана во всех вопросах", "А кто вчера призывал русских воевать за них в Карабахе? ) переговорщик тот еще", - писали в сети.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боевые столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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