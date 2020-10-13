Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала пополнение в своей семье и спросила совета по поводу имени для нового члена семейства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на поств аккаунте Ребрик в соцсети.

Как известно, Лилия - активный пользователь социальных сетей, где за ее жизнью следят более 600 тысяч подписчиков. На своей странице она регулярно публикует новые фото и видео, а также рассказывает о личной жизни.

На этот раз знаменитость опубликовала фото с мужем Андреем Диким, дочерьми Дианой и Полиной и новым членом семьи, к появлению которого они готовились долгих три с половиной года. Это девочка-щенок породы бишон фризе, а вот с именем семья пока еще не определилась.

Очаровательную девочку семье Лилии Ребрик подарила известная украинская певица Настя Каменских. Летом собачка Насти, которую зовут Мими, ощенилась.

Ребрик рассказала, что инициатором завести собачку была их старшая дочь, причем они с супругом уговаривали ее передумать. Однако аргументы 8-летней Дианы в итоге победили - чтобы убедить родителей взять домой щенка, девочка прочитала множество ветеринарных книг и теперь знает, как правильно воспитывать животных.

"Что вам сказать? Готовились к появлению собаки, как к рождению ребенка. Теперь у нас дома есть умная кормушка, специальная лежанка (в тон интерьеру, конечно), поводок, ошейник, собачий набор посуды, шампунь и духи, море любви к новому маленькому члену семьи!" - поделилась Ребрик.

Напомним, что Лилия Ребрик устроила влажные игры в купальнике, видео: "мечтала давно".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в кожаном платье показала, чем ее наградила природа: "Давно мечтала…».

Также Politeka писала, что гибкая Лилия Ребрик свела с ума нереальной позой без одежды:"это моя фишка".