В семье известного режиссера Федора Бондарчука произошла трагедия

В частности, советская и российская актриса Ирина Скобцева, которая была матерью Федора Бондарчука, умерла в возрасте 93 лет.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте компании Федора Бондарчука. При этом причина смерти артистки не уточняется. Примечательно, что ее муж Сергей Бондарчук умер также 20 октября, но в 1994 году - то есть Ирина ушла за мужем в тот же день, но спустя многие годы.

Ирина Скобцева родилась в Туле. Окончила среднюю школу и поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Там же играла в студенческом театре. По окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ, курс Александра Карева.

В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны. В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру, а сама Скобцева — звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля".

С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Со своим вторым мужем, Сергеем Бондарчуком, Ирина познакомилась, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились. С 1970 года вместе с Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах. К наиболее известным киноработам актрисы относятся: Кира в комедии Александра Столбова "Обыкновенный человек" (1956), Марьяна в мелодраме "Сережа" (1960), Элен Безухова в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" (1965−1967), Лидия Сергеевна в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи" (1968) и др.

Пользователи сети под публикацией выказывали свое сочувствие и поддержку Федору Бондарчуку из-за потери матери.

"Очень печально! Уходят легенды! Соболезную родным и близким", "Царство Небесное... 20 октября как и Сергей Федорович... день в день. Эпоха", "Светлая память Ирине Скобцевой!", "Со святыми упокой... Уходят светочи", "Таких как она больше не будет... Это была яркая, красивая, умная женщина... Примите соболезнования".

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