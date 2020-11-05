Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, получила работу в российском киносериале

Она сама рассказала об этом на личной странице в Instagram. В частности, певица приняла участие в съемках нашумевшего российского сериала "Перевал Дятлова".

Так, Специально для него MARUV записала саундтрект и снялась в клипе официального саундтрека ленты, о чем заявила своим фанатам в Stories.

Певица примерила на себя роль скалолазки и продемонстрировала декорации клипа. Так, на площадке устроили искусственную метель, а также показали палатки и другие атрибуты лагеря альпинистов.

"Всем привет. Гляньте, какой у мня образ необычный. Как вам, нравится? У меня образ, я соблазнительный скалолаз, как вам перевоплощение? Снимаю новый клип к сериалу "Перевал Дятлова"", - говорит певица на видео в Stories.

Вместе с MARUV в съемках принял участие молодой российский блогер и исполнитель Даня Милохин. Киносериал "Перевал Дятлова" расскажет о реальных событиях, когда на Урале при неизвестных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.

Напомним, что MARUV не первая украинская певица, которая получила работу в России, не обращая внимания на войну с российскими оккупантами, которая происходит на Донбассе. Но похоже некоторым звездам деньги не пахнут.

Так, многие знаменитости, которые родились в Украине, не только выступают на территории РФ, но и живут в России, среди них – Ани Лорак, Светлана Лобода, Регина Тодоренко, Алина Гросу и другие. Теперь в полку запроданок прибыло еще на одну певицу!

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

Как Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии.

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.