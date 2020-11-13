Певица Таисия Повалий вспомнила одно из выступлений в России
Как передает Politeka.net, соответственный пост знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
По словам певицы, ее выступление в Кремлевском дворце два года назад был одним из ее самых лучших.
"Смотрю, что и сегодня мой концерт не потерял свою значимость, хотя уже прошло два года! Это потому, что в нем моя жизнь и многих людей, которые испытали боль и унижения!", - поделилась Повалий.
Также она отметила, что несмотря на теплые воспоминания - все осталось в прошлом.
"Время летит, событий много, и этот концерт - это уже история! Уже так, как тогда, никогда не будет, будет по-другому и, конечно же, лучше!", - поделилась певица.
Ранее Повалий рассказала, что испытывает страх каждый раз возвращаясь в Украину.
«Меня выдворили из страны. Я боролась за свою жизнь. Я могла сойти с ума — все для этого делали. Смешали политику и искусство, а это разные вещи. Так и жила – в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать», - заявила певица в одном из интервью.
Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.
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Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России.
Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.