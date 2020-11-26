Снежана Егорова спросит у украинского артиста интересующие вопросы, которые окажутся слегка каверзными

Популярный украинский певец Виталий Козловский в анонсе интервью "Снежная лавина" рассказал о малоизвестных фактах с карьеры и личной жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Недавно украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова создала собственный авторский проект и пообещала зрителям собрать самых ярких людей Украины. Первым, кто дебютировал в интервью, оказался популярный украинский певец Виталий Козловский.

Напомним, что много лет подряд Егорова ведет деловую и творческую жизнь. Актриса много лет защищает права женщин и детей, имела личные судебные кейсы, о которых люди неоднозначно отзывались.

Жертвы домашнего насилия или люди, попавшие в тяжелую ситуацию с ребенком на руках, поддерживали телеведущую.

За последние 7 лет Егорова написала две книги, внесла лепту в изменение законов, а также создать собственную общественную организацию и медиа-платформу "GOROD S". Также актриса создала первый мюзикл на украинском языке и провела много мастер-классов.

В прошлом году Егорова решила вернуться в актерскую жизнь и сыграла главную роль в антрепризе "Ну, здрАсьте!" вместе с Ольгой Сумской. Но карантин спровоцировал актрису пойти дальше и создать собственный проект, ток-шоу "СНЕЖНАЯ ЛАВИНА", в котором будет расспрашивать самых ярких личностей.

Первым гостем известной украинской телеведущей стал популярный певец Виталий Козловский. Уже скоро украинцы увидят полный выпуск интервью с артистом на канале "Снежная лавина".

Нагадаємо, що телеведущая Снежана Егорова создала собственный авторский проект и приглашает в него ярких звезд.

Як повідомляла Politeka, актриса и телеведущая Снежана Егорова рассказала о том, как влияет карантин на украинцев.

Також Politeka писала, що актриса Снежана Егорова рассказала, как потеряла ребенка на раннем сроке.