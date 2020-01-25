По ее словам, в Украине якобы умышленно «отупляют» детей

Экс-регионалка Елена Бондаренко отличилась фейком об украинском среднем образовании

Как передает Politeka.net, заявления она сделала во время эфира пропагандистской телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, в Украине якобы умышленно «отупляют» детей, начиная с младших классов.



«Образование! Значительно понизили требования к ребенку, который идет в школу. Можно уже не уметь читать, зачем?! Раньше это требовали, раньше тестировали ребенка при вхождении в первый класс – сейчас это не надо. Сейчас не ставят оценки уже даже во втором классе! Сейчас сняли требование по необходимости запоминать таблицу умножения до четвертого класса! Зачем?!» – заявила одиозная экс-нардеп.

Ранее один из самых одиозных российских пропагандистов Владимир Соловьев удивил признанием об Украине.

В эфире передачи «Судьба человека» скандальный ведущий, который в своих эфирах постоянно выдает полные ненависти фейки об Украине, заявил, что на самом деле якобы любит нашу страну.

По его словам, он ненавидит не Украину, а неких «б**деровцев», которые, по его мнению проявляют «затаенный антисемитизм» в современной Украине.

Также ранее сообщалось, что любимый пропагандист президента РФ Владимира Путина решил поделить Украину между тремя странами.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что почти вся территория Украины якобы должна быть разделена между Россией, Венгрией и Польшей.

Наглый выпад он озвучил во время спора со скандальным украинским гостем своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Александром Охрименко.

Напомним, Галкин заставил плеваться желчью пропагандистов Кремля, досталось и Зеленскому.

Как сообщала Politeka, пропагандист Кремля Соловьев засветился в ресторане Одессы.

Также Politeka писала, что пропагандист Соловьев решил преподать Галкину урок после заявления об Украине.