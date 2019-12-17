Один из экс-главарей террористов "ДНР" Бородай Александр начал грозить Украине глобальным наступлением Российской Федерации

Ко всему прочему, он отметил, что буквально все территории Украины должны превратиться в российские.

Как сообщает Politeka.net, своими преступными идеями скандальный террорист поделился во время презентации книги оккупанта, которая была представлена в Москве. Видео с его выступлением показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам боевики не должны мириться с таким положением, ведь война продолжается. По его мнению ни о каком милосердии и речи не может быть, пока боевики не смогут захватить всю территорию Украины. А жители Украины не увидят флага России, который будет развеваться в столице.

"Мы можем вспомнить о милосердии, о прощении, о том, что мы одной крови тогда, когда русский флаг будет развеваться над городом Киевом! Вот тогда мы можем и вспомнить", - сказал невменяемый мужчина, озвучив порцию угроз в сторону Украины.

Он также выразил мнение, что после Второй мировой российская армия начала жалеть немцов, которые проиграли в войне 1945 года. Но когда шли бои за Берлин никто не жалел немцов, поэтому он и считает, что нельзя жалеть ни одного украинца. Якобы нельзя устраивать примирительных акций, ведь такое решение - это настоящий позор для боевиков.

Экс-главарь террористов выразил уверенность в том, что буквально вся территория Украины рано или поздно, все равно станет "русской".

Он считает, что такой сценарий развития событий на Донбассе произойдет, несмотря на масштабное сопротивление боевикам, которое делают ВСУ, а также другие защитники суверенитета и мирной жизни в нашей стране.

Ко всему прочему, террорист решил похвалить ВСУ за то, что они очень сильны и организованы. Но в то же самое время, боевик заявил, что террористы будут держать оборону до последнего, а когда придет время пойдут в наступление на Украину.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.