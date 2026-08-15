Нова система оплати за проїзд у Рівному змінює передусім порядок підтвердження маршруту.

Нова система оплати за проїзд у Рівному офіційно запрацює з 1 серпня 2026 року, повідомляє видання Politeka.net.

у міському транспорті запровадять електронний квиток E-Pass, водночас готівковий розрахунок для пасажирів збережеться.

Інформацію про це надає Рівненська міська рада.

Як працюватиме оплата

Після посадки кожен пасажир повинен підтвердити поїздку через валідатор. Вимога стосується всіх категорій громадян, незалежно від способу розрахунку.

Для оплати можна використовувати банківську картку, смартфон із NFC або транспортний носій. Учні, студенти та пільговики й надалі матимуть спеціальні картки з передбаченими для них умовами.

Окремо передбачили цифровий варіант. Його можна підключити через застосунок EasyPay. Користувач зможе поповнювати баланс, перевіряти залишок коштів та переглядати історію операцій без пластикового носія.

Що робити тим, хто платить готівкою

Для таких пасажирів залишили можливість придбати разовий QR-квиток через термінали EasyPay. Отриманий код потрібно відсканувати у салоні за допомогою валідатора.

Чек варто зберігати до завершення поїздки. Саме підтверджена валідація свідчитиме про оплату під час перевірки.

За що можуть оштрафувати

Контроль здійснюватимуть спеціальні інспектори. Якщо пасажир не провів валідацію, поїздку можуть визнати неоплаченою навіть у випадку списання грошей із рахунку.

Так само правило поширюється на власників пільгових карток. Наявність права на безкоштовний проїзд не скасовує необхідності підтвердити поїздку.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Рівному змінює передусім порядок підтвердження маршруту, а не саму можливість розрахунку готівкою.

Містянам радять одразу після входу прикладати картку або телефон до пристрою чи сканувати QR-код, щоб уникнути проблем під час контролю.

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