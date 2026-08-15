Пенсія в Дніпропетровській області для людей з II та III групами інвалідності може бути розрахована за віковими правилами.

Пенсія в Дніпропетровській області для окремих громадян з інвалідністю може призначатися у більшому розмірі, ніж передбачає стандартний відсоток для їхньої групи, пише Politeka.net.

Вирішальними є страховий стаж, вік встановлення інвалідності та відсутність офіційної роботи.

Зазвичай розмір виплати залежить від групи. Для людей з I групою передбачено 100% пенсії за віком, з II — 90%, а з III — 50%.

Втім, для непрацюючих одержувачів II групи передбачена можливість отримувати кошти за віковим розрахунком. Для цього необхідно відповідати встановленим вимогам щодо стажу.

Інформацію про це надає Урядовий портал.

Який стаж необхідний

Тривалість страхового стажу залежить від віку, коли людині вперше встановили інвалідність.

До 46 років жінкам необхідно мати щонайменше 20 років стажу, чоловікам — 25.

Якщо статус встановили до 48 років, вимога становить 21 рік для жінок та 26 для чоловіків.

Для віку до 50 років потрібно 22 і 27 років відповідно. Якщо інвалідність визначили до 53 років, необхідно 23 роки стажу жінкам та 28 чоловікам.

Для осіб, яким статус встановили до 56 років, передбачено 24 роки для жінок і 29 — для чоловіків.

Найбільший показник встановлено для тих, хто отримав інвалідність до 59 років. У такому випадку жінкам потрібно мати 25 років страхового стажу, чоловікам — 30.

Коли можна отримувати виплату за віком

Окреме правило діє для непрацюючих людей з II групою, яким інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку.

За наявності необхідного стажу вони можуть обрати розрахунок у розмірі пенсії за віком. Для жінок вимога становить щонайменше 30 років страхового стажу, для чоловіків — 35.

Такою можливістю можуть скористатися й непрацюючі громадяни з III групою, якщо вони відповідають вимогам щодо тривалості стажу.

Під час призначення виплати Пенсійний фонд визначає вигідніший варіант розрахунку.

Якщо одержувач уже після призначення коштів припинив працювати, він може подати до ПФУ заяву. У ній слід повідомити про звільнення та попросити переглянути спосіб обчислення.

Про працевлаштування потрібно повідомляти

Статус непрацюючої особи є важливою умовою для отримання виплати за віковим розрахунком. Тому після працевлаштування необхідно поінформувати Пенсійний фонд.

Якщо повідомлення надійде із запізненням, може виникнути переплата. Надалі її доведеться компенсувати.

Відповідна можливість передбачена статтею 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Таким чином, пенсія в Дніпропетровській області для людей з II та III групами інвалідності може бути розрахована за віковими правилами, а не лише за стандартними 90% або 50%. Для цього мають одночасно виконуватися вимоги щодо страхового стажу та статусу непрацюючого одержувача.

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