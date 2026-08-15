Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області доповнюється такими продовольчими проєктами, що дають змогу підтримати більше вразливих мешканців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжує надходити в межах благодійних ініціатив «Карітас Полтава», повідомляє видання Politeka.net.

Один із ключових напрямів роботи фонду — підтримка внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до громад регіону та потребують найнеобхіднішого.

Новим переселенцям передають продуктові й гігієнічні набори. Така підтримка допомагає забезпечити базові потреби після переїзду та облаштуватися на новому місці.

Окрему увагу приділяють сезонним продуктам. У межах проєкту «Майстерня консервації – Смак дитинства» волонтери приймають овочі, фрукти та ягоди.

Зібраний урожай використовують для приготування домашніх консервів, джемів, соусів та іншої продукції. Частину заготовок планують спрямувати на гарячі обіди для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області доповнюється такими продовольчими проєктами, що дають змогу підтримати більше вразливих мешканців.

До благодійної ініціативи можуть долучитися всі охочі. Фонд приймає сезонний урожай, а також фінансові внески.

Зібрані кошти використовують для придбання скляних банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та інших необхідних речей.

У «Карітас Полтава» наголошують, що кожна передана допомога дає змогу збільшити обсяги харчової підтримки для людей, які її потребують.

Інформацію про доступні програми, правила отримання наборів та можливість долучитися до благодійних проєктів можна уточнити у представників організації.

Про нові ініціативи та актуальні умови підтримки фонд повідомляє у своїх офіційних інформаційних каналах.

Джерело: Карітас

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