Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть бути виплачені при відповідності до критеріїв відбору,

У 2026 році окремі самотні пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати додаткову щомісячну доплату для пенсіонерів у Кіровоградській області, пише Politeka.net.

Йдеться про людей, які потребують постійної допомоги іншої особи та не мають працездатних родичів, здатних здійснювати догляд.

Як пояснює ПФУ, розмір такої надбавки визначається як 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому максимальна сума доплати дорівнює 1 038 гривням на місяць.

Право на виплату передбачене законодавством, однак для її призначення необхідно документально підтвердити потребу в постійному сторонньому догляді.

Доплата для пенсіонерів у Кіровоградській області призначається не автоматично всім людям старше 80 років. Пенсіонер має відповідати одразу кільком вимогам. Зокрема, необхідно:

бути старше 80 років ;

; отримувати пенсію за віком ;

; проживати самостійно;

не мати працездатних родичів, які відповідно до законодавства зобов'язані утримувати людину;

мати медичний документ, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

не отримувати пенсію по інвалідності.

Таким чином, сам факт досягнення 80-річного віку ще не є достатньою підставою для отримання цієї надбавки.

Першим кроком для пенсіонера має стати звернення до сімейного лікаря або відповідного профільного спеціаліста. Медик визначить подальший порядок обстеження та, за потреби, направить людину на лікарсько-консультативну комісію.

Саме ЛКК може підтвердити, що пенсіонер потребує постійної допомоги іншої особи, та видати відповідну медичну довідку.

Водночас постійний сторонній догляд не означає виключно медичні процедури. Йдеться насамперед про допомогу у повсякденному житті — наприклад, під час вставання з ліжка, пересування, одягання, приготування їжі, орієнтування в часі та просторі та виконання інших базових дій.

Під час оцінювання враховують, наскільки часто людині потрібна допомога — періодично, регулярно чи постійно, який її обсяг необхідний, а також чи допомагають реабілітаційні засоби зберігати самостійність.

Якщо виконання повсякденних дій без допомоги супроводжується значним болем або створює небезпеку для життя та здоров'я, це може бути підставою для визнання людини такою, що потребує стороннього догляду.

У результаті пенсіонер має отримати офіційний медичний висновок, який підтверджує необхідність постійного стороннього догляду.

Після цього документи можна подати до Пенсійного фонду для оформлення відповідної надбавки. Для звернення до Пенсійного фонду варто підготувати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку або висновок ЛКК про необхідність стороннього догляду;

за потреби — документи, які підтверджують склад сім'ї або відсутність працездатних родичів.

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