Дефіцит продуктів в Кіровоградській області безпосередньо з наведених даних не випливає.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилитися під впливом загальноєвропейських проблем із врожаєм, хоча конкретних даних про нестачу овочів саме в регіоні наразі немає, пише Politeka.net.

Літо 2026 року принесло до Європи тривалі періоди аномальної спеки та посухи. Найбільше постраждали овочеві культури, які вирощують просто неба.

Особливо складною стала ситуація у Франції. Місцеві виробники попереджають про можливе скорочення пропозиції цибулі, часнику, моркви та салату в торговельних мережах.

В окремих сегментах втрати врожаю можуть досягти 50% річного виробництва. Це створює ризик дефіциту на внутрішньому ринку та подальшого підвищення вартості овочів.

Серйозні проблеми виникли через нестачу прісної води. Посушливі умови ускладнюють не лише дозрівання вже висаджених культур, а й посадку нових.

За словами директора асоціації Légumes de France Сільвестра Бертучеллі, організації виробників можуть зазнати збитків на десятки мільйонів євро. Частина господарств через фінансові труднощі ризикує припинити роботу.

Найближчим часом істотного покращення погодних умов синоптики не очікують. Тому фермери готуються до подальших втрат та нестабільності постачання.

Виробники також звернулися до торговельних мереж із проханням послабити вимоги до зовнішнього вигляду овочів. Йдеться про продукцію з незначними дефектами, які не впливають на смакові властивості та харчову цінність.

Такий підхід дозволив би реалізовувати більше врожаю, який за звичайних стандартів могли б відбракувати.

Для України європейські проблеми можуть мати непрямі наслідки через зміни на міжнародному ринку. Дефіцит продуктів в Кіровоградській області безпосередньо з наведених даних не випливає, однак скорочення пропозиції в країнах ЄС здатне впливати на ціни та конкуренцію за овочеву продукцію.

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