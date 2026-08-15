Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області може з’являтися або ставати недоступним досить швидко.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області наразі пропонують мешканці Одеси, готові прийняти людей, які через війну залишили свої домівки, передає видання Politeka.

Умови проживання залежать від конкретної пропозиції. Перед переїздом радять завчасно обговорити з власниками всі побутові питання та тривалість перебування.

Один із варіантів розташований на проспекті Князя Володимира Великого. В окремій кімнаті трикімнатної квартири готові поселити самотню жінку віком від 60 до 70 років.

Помешкання обладнане необхідними зручностями. Господарі також можуть допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна пропозиція доступна на вулиці Жуковського. Там звільнили кімнату у двокімнатній квартирі, де вже проживає 68-річна жінка.

За словами власниці, стороння допомога їй не потрібна. Вона шукає людину для спільного проживання та звичайного спілкування.

Окремі місця передбачені для жінок, які втратили оселю, не мають близьких родичів і потребують тривалого прихистку. Орендну плату за такі кімнати не стягують.

Потенційним мешканцям радять ще до заселення узгодити правила проживання, термін перебування, побутові умови та інші важливі деталі. Це допоможе уникнути непорозумінь після переїзду.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області може з’являтися або ставати недоступним досить швидко, адже перелік пропозицій постійно оновлюється.

Тому перед зверненням українцям варто перевірити, чи актуальне оголошення, зв’язатися з господарем і підготувати документи, необхідні для поселення.

Джерело: Допомагай

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одеській області: де гарантують від 25 тисяч гривень зарплатні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: ціни змінилися, як саме.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: серед яких пропозицій можна обрати.