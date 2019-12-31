Скандально известный украинский политик Василий Волга удивил неожиданной публикацией

На своей странице в Фейсбуке он озвучил предложение своего друга перенести столицу Украины из Киева во Львов, передает Politeka.

Якобы его товарищ пожаловался при встрече на то, что Киев сплошь и рядом заселен галичанами.

«И вот возникла у моего друга мысль! А не перенести ли нам столицу во Львов, чтобы все галичане домой вернулись? А как бы вы, друзья мои дорогие, отнеслись к такой инициативе - перенести столицу из Киева во Львов? Уж если хотят там революции без конца устраивать, так и пусть их», – пишет он.

В комментариях оказалось немало тех, кто разделял подобную позицию, однако нашлось немного тех, кто все же смотрел на ситуацию адекватно.

«Вообще не вижу галичан в Киеве. В упор. И даже не знаю, чем они отличаются от негаличан. Люди как люди. С антигаличанским расизмом пора заканчивать. Они ничем не хуже и не лучше других. А оболванить можно любого человека», «Вам, Василий, лучше столицу в Москву перенести. Судя по всему, именно там обитают ваши избиратели. А в Киеве вам с такой риторикой делать, увы, нечего», «Столичные функции нужно распределить по примеру Германии. Правительство и Верховный Совет вернуть в Харьков. Национальный Банк и все финансовые учреждения переместить в Днепропетровск. Министерство Культуры в Одессу. Верховный и Конституционный Суд в Чернигов», – пишут под публикацией.

Как известно, Василий Волга был главой Госфинуслуг, откуда его уволил президент Виктор Янукович 25 июля 2011 года. 24 сентября 2012-го Волга приговорен к пяти годам лишения свободы из-за коррупции. Другие обвиняемые получили условные сроки. 23 декабря 2014 года его выпустили на свободу, заменив оставшуюся часть наказания исправительными работами.

В 2008 году возглавил партию "Союз Левых Сил".

С 2017 года некоторое время Волга жил в России, затем вернулся в Украину. 6 ноября 2018 года в его квартире сотрудники СБУ провели обыск в рамках расследования дела о покушении на государственный переворот и государственной измене по статьям 109 и 111 УК Украины.

Принимает участие в качестве эксперта в различных политических ток шоу на федеральных российских телевизионных каналах.

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