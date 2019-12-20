«Сколько клубок не кати, все равно он подходит к концу». Более десяти лет уголовный аферист А.Федорчук держит в страхе жителей Ровно.

Но рано или поздно всему приходит конец. Как сообщает Корреспондент, Федорчука ничего не останавливало, он считал себя Богом и царем янтарного края. Не остановило его и прошлогоднее задержание столичными ДСР НП Украины при вымогательстве 120 000 $ США у гражданина Италии. Не стала камнем преткновения и его жадность к деньгам при переоформлении незаконных действий регистрационной службой коммунального предприятия "Регистрационная служба" МАЛОМОЩАНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА Здолбуновского района Ровенской области", которую разоблачило СБУ области. Реальные владельцы в последствии потеряли более 20 миллионов гривен.

И очередной казус - задержание с поличным верного слуги и исполнителя поджогов и обстрелов зданий Виктора Пустынского по прозвищу «Пустой».

Пустынский поджег автомобиль предпринимателя и экс-депутата А. Остапчука, перепутав его с автомобилем И. Голода.

Наиболее резонансная история с участием Пустынского имела место в 2016 году. Тогда у ресторана «Блюз» он зверски избил «киборга» Романа Рудейчука, ранее получившего серьезное ранение, защищая Украину.

Но у аферистов нет ничего святого. Цель была одна - запугать, отжать и нажиться на чужом горе. Они бросали гранаты прокурорам, предпринимателям, активистам и госслужащим. Судьи боялись последствий, опасаясь за свою жизнь. Факт намерений аферистов подтвержден тем, что при обыске в гараже «Пустого» было изъято более 10200 единиц оружия и боеприпасов.

И главное, были найдены гильзы из-под автомата Калашникова, которым был обстрелян дом одного из заслуженных судей города, который не поддался давлению афериста и вынес справедливое решение в отношении одного из законников криминального мира, тем самым существенно ударив по произволу аферистов. В.Пустинский во время дачи показаний признался, что он обстрелял дом судьи по заказу уголовного афериста А.Федорчука. И чтобы обмануть следствие, собирал использованные гильзы в пакетик, а другие, привезенные по заказу бойцами из АТО, рассыпал на месте преступления. Аферисты даже не могли себе представить, что при обыске эти гильзы найдутся. При обыске также был найден список будущих жертв поджогов, составленный на 2020 год.

Смешно, но это факт. Аферисты даже умудрились «кинуть» серьезных авторитетных людей криминального мира, как в Ровно, так и в столице, которым и в голову не приходило, что их могут обвести вокруг пальца. И на сегодняшний день, аферист Федорчук испуганно оглядывается по сторонам.

Он со своими подельниками стал «прыщем на одном месте» общества. Теперь правоохранительная система, воины АТО, даже законники криминального мира готовы буквально разорвать его на части. Всему приходит конец, тем более такому произволу. А.Федорчука и его сторонников ждет жестокая расправа, и лучший из вариантов - дорога в тюрьму!