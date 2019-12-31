Детей собрали у спортзале школы и устроили им показательное выступление

В школе N21 города Златоуста Челябинской области по поводу очередного государственного праздника учеников кадетского класса собрали в спортзале, где для них более взрослые учащиеся и сотрудники федеральной службы исполнения наказаний с исправительной колонии №25 приготовили кое-что "интересное".

Видео в своем микроблоге в Twitter опубликовал пользователь под ником «Усы Пескова».

Дети. У вас в жизни два пути. Или пойти в ОМОН, или не пойти на митинг pic.twitter.com/ml82zUCGlG — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 23, 2019

«Дети. У вас в жизни два пути. Или пойти в ОМОН, или не пойти на митинг», – подписал автор публикацию.

В кадре шесть парней в спецодежде, касках и со щитами выполняют команды руководителя. Они показывают, как бить непокорных палкой сверху, снизу, делать заграждение из щитов и тому подобное.

Интересно, что кадетский класс в школе создан под эгидой МЧС, и почему были приглашены именно сотрудники ФСИН, не ясно.

Дети, особенно те, которые учатся в младших классах наблюдают за ними с определенной тревогой, не совсем понимая, что происходит.



В свою очередь комментаторы дали свою оценку увиденному.

«Трудно быть богом. Серые штурмовики дона Рэбы», «Обратите внимание18-22сек.: девочки инстинктивно закрывают руками своё невинное лоно. Это явная реакция испуга и боязнь насилия от этих молодчиков с дубинками. Психотравма неизбежна у детей после таких «представлений»», «Уму непостижимо..Чего потом ждать от этого поколения», «В следующий раз покажут фокус с бутылкой, но это уже для старших классов)», «Мда, обмельчали спартанцы...», «Вот так и выглядит полицейское государство», – пишут под публикацией.

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