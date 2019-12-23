Неловкая шутка Владимира Путина заставила интернет-пользователей задуматься о правильности выбора его профессии

В понедельник, 23 декабря Владимир Путин прибыл с визитом в Адыгею, где провел встречу с российскими аграриями. Во время своего визита президент РФ узнал от местного улитковода любопытный факт: улитки оказались самым сильным афродизиаком в мире (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Как сообщает Politeka, соответствующий фрагмент разговора опубликовал в своем Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На нем видно, что Путин отреагировал на новость об улитках с нескрываемым энтузиазмом.

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится», - заявил президент РФ.

Его своеобразную шутку тут же принялись обсуждать в сети. В частности, пользователи предположили, что Путину явно хотелось бы попробовать себя в роли комика.

«возьмите человека в StandUp. Видно же, что мучается и не может по-настоящему открыть свой потенциал», «В реальности будем жрать ракушки и червяков», «Поезд "Кукуха" отправляется с четвертого пути», «У кого что болит...», «почему его выставляют все время посмешищем? Зачем это нужно его окружению и пулу околокремлевских журналюг?», «Это какой-то позор», - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что Путин принял участие в запуске железнодорожного движения по Керченскому мосту. В рамках этого мероприятия он проехался в поезде с одним из своих одиозных соратников – скандальным миллиардером Аркадием Ротенбергом, чьи компании и занимались строительством моста.

Во время поездки Путин поделился странной историей о том, как Ротенберг докладывал ему о работах на мосту.

«Ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг мне позвонил ночью и говорил таким голосом, что я спросил: ты что, выпил что ли? Он говорит: Нет!», - рассказал Путин.

В сети активно обсуждают странную историю российского президента.

Улитковод: Улитки - самый сильный афродизиак в мире.

Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Напомним, Путин опозорил своего соратника на глазах у всех, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Путина из Украины вывезли необычным способом, появились фото.

Также Politeka писала, что Путин наткнулся на минное поле, детали ЧП: "замаскировали под...".