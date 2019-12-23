Население «Донецкой Народной Республики» активно сокращается и болеет

Статистику по «ДНР» озвучили в одной из местных групп в соцсетях, а скрин опубликовал в своем телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Politeka.

Согласно обнародованной информации, по итогам 2019 года распространенность ВИЧ-инфекции составила 715,8 случае на 100 тысяч населения. Но это еще не все.

«Показатели первичной заболеваемости в наркологической группе выросли по алкоголизму на 16,7%, по наркомании на 11,5%, алкогольным психозам на 16,3%», – говорится в сообщении.

На протяжении этого года численность населения «республики» сократилась на 30 тысяч человек. Такими темпами, посчитали в «ДНР», за 10 лет будет потеряно 300 тысяч «граждан», а через 75 лет – все население.

Но и тут сработал принцип: «у соседа хуже»:

«Дико, страшно и конечно обидно видеть такое, но учитывая тот факт, что на Луганщине эта статистика во все времена была хуже, чем у соседей, становится понятно, почему ее нет».

В свою очередь ветеран АТО резюмирует:

«Понятно, что данные цифры они еще и немного уменьшили, улучшив картину, но итог – фейковая репаблик исчезнет через 75 лет по их же словам. Но вангую, что будет гораздо раньше».

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