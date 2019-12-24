Поспешная церковная реформа может усугубить настроения в украинском обществе

Об этом сообщил глава пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря, передает Politeka.net.

По его словам, Украине пока не стоит спешить с переносом даты Рождества и переходом ПЦУ на григорианский календарь.

Соратник Епифания не сомневается, переход на григорианский календарь может вызвать весьма негативные последствия в украинском обществе.

Помимо этого, как утверждает Евстратий Зоря, риски от поспешной церковной реформы сейчас – очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", – добавил глава пресс-службы ПЦУ в своем Facebook.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний раскрыл нюансы переноса даты Рождества. Он отметил, что на то, чтобы перейти от привычного празднования Рождества 7 января на новую дату украинцам может понадобиться неопределенное количество времени.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», - заявил Епифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, об окончательных изменениях в церкви можно будет говорить только если большинство украинских христиан начнет праздновать Рождество 25 декабря.

«Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», - считает глава ПЦУ.

Напомним, перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний сделал судьбоносное заявление.

Как сообщала Politeka, заявление ПЦУ о переносе Рождества всколыхнуло украинцев.

Также Politeka писала, что перенос Рождества в Украине: у Епифания вынесли важный вердикт, "в два раза больше...".