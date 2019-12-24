Российская пропаганда умудрилась перекрутить историю украинского подростка-героя до неузнаваемости

В Днепре наградили 16-летнего курсанта Криворожского лицея Александра Гаркушу, сына "киборга", который летом в селе Пашина Балка спас пятерых детей, которые непонятно как нашли боевую гранату и подожгли ее в песочнице.

Парень отобрал у них «игрушку», но не успел отбросить, боеприпас сдетонировал у него в руках. Саша остался без пальцев на правой руке, перенес три клинические смерти и три операции, проведя 15 дней в реанимации. После стабилизации состояния он еще три месяца находился под наблюдением врачей.

И вот теперь волонтеры общественной организации «Инвалиды и воины АТО» наградили смелого подростка медалью «За верность национальной идее», а в Днепрпетровском облсовете он получил именные часы за спасение жизни.

Как оказалось, даже такой героизм в сепарских пабликах можно исказить под выгодным углом.

Так, некий Милан Вукмирович на своей странице в сети поделился публикацией под заголовком «Украина – позор мира», где эта история, мягко говоря, подана иначе.

По словам «честного источника», парень решил устроить войну в песочнице, взял гранату у отца, который воевал в АТО, и бросил ее в детей. Якобы после этого шестерых детей посекло осколками, нарушителя арестовали, а потом папа его «отмазал», и суд закрыл глаза на все. Более того, его наградили».

Скрины того, как подают информацию украинские и сепаратистские СМИ, опубликовал в микроблоге пользователь под ником Vіtаuskаs.

«Как создаются «распятые мальчики» и «украинские фашисты». Можно было и посмеяться, но проблема в том, что у ватного большинства россиян совсем нет мозгов. Абсолютно. И многократно повторенная ложь становится для них правдой. Это и есть главный принцип путинской пропаганды», – написал он.

«Меня такая ватная п**та больше всего раздражает, знают, что мелят дикую ложь, но все равно продолжают врать и визжать, что они это видели собственными глазами! Это психически больные придурки и, мне кажется, неизлечимы», «А они и ни чего не придумывают....читая первую статью прекрасно осознал, что это россиянская реальность! Будь на месте сынок чинуши, судьи или ещё кого из приближенных... поэтому россияне и верят, что для нас это уже не из разряда повседневных вещей!!!», – отвечают в комментариях.

Напомним, одиозный Соловьев назвал сроки, когда Донбасс заселят россиянами.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.