В Одессе не стало заслуженного артиста Украины Виталия Аврамовича Дорошенко

Печальным известием поделился на своей странице в Facebook Александр Бронштейн.

Причину смерти он не называет, однако понятно, что Украина потеряла легенду украинского кино и настоящий талант.

Известно, что Дорошенко снялся почти в 40 фильмах.

На его счету такие фильмы как "Ключи от неба", "Непоседы", "Ни пуха, ни пера!", "Волны Черного моря", "Рожденная революцией", "Матрос Железняк", "Подвиг Одессы" и другие.

Кроме того, он озвучивал и дублировал такие известные фильмы как "Терминатор", "Горец", "Чужие", "Универсальные солдаты", "Один дома", "Скорость". Также в его списку работ – озвучивание фильмов и мультфильмов для украинских телеканалов.

Его голос звучал в таких работах как "Голый пистолет" (все части), "Карлсон. Который живет на крыше", "Девять пять ярдов", "Веселые мелодии", "Смурфики", "Джон Картер". Последней работой для Дорошенко стал мультфильм "Моана".

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный актер, который сыграл «величайшего злодея» в истории кино.

Об этом сообщили организаторы Фестиваля Стратфорда, который проходит в одноименному канадском городе.

Речь идет о канадском актере театра и кино Дугласе Рэйне. Он умер в одной из больниц города от естественных причин.

Дуглас Рэйн родился 13 марта 1928 года в канадском городе Виннипег. Он учился в Лондонской театральной школе, выступал в театре до 1994 года, чаще всего в постановках шекспировских пьес. Помимо театральных представлений Рэйн снялся в 19 фильмах. Актер наиболее известен тем, что озвучил бортовой компьютер HAL 9000 в картине «2001 год: Космическая одиссея».

Картина «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика вышла в 1968 году. В основу фильма лег рассказ Артура Кларка «Часовой». В 1991 году лента вошла в Национальный реестр фильмов США. По версии Американского института кино, это лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, а по версии международных кинокритиков — и во всей истории мирового кино.

Напомним, ушел из жизни легендарный советский актер: фильмы с его участием стали культовыми.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни легендарный актер, который сыграл «величайшего злодея» в истории кино.

Также Politeka писала, что ушла из жизни актриса сериала «Моя прекрасная няня»: первые подробности трагедии.