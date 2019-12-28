Украина одержала громкую победу над российским "Газпромом": время расплаты пришло
Российский «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счета Украины несколько миллиардов долларов.
Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.
«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - в соответствии с достигнутыми договоренностями», - говорится в сообщении.
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Правила получения зарплат и пенсий изменились, принято важное решение: что нужно знать
Зарплаты и социальные выплаты украинцы будут получать по-новому из-за решения чиновников. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам чиновника, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.
Уточним, что подобной возможностью работники могли пользоваться и сейчас, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.
Зеленский в странной компании поразил украинцев, кадры слили в сеть: «Ух, Новый год будет веселым»
В интернет-сети появились первые кадры новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского, которое значительно отличается от поздравлений предшественников.
Так, президент был в серой водолазке и темном пиджаке. Вместе с ним поздравлять украинцев пришли звезды и другие политики. Среди них была Тина Кароль, Монатик, Василий Вирастюк, Руслан Стефанчук, Леонид Кравчук, Руслан Хомчак и другие.
Уточняется, что сами присутствующие на записи новогоднего поздравления, которое проходило 25 декабря, неохотно рассказывают об этом. В частности, главный стронгмен Украины отказался рассказывать какие-либо детали до выпуска ролика.
Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место: «Исконно русская часть Украины».
Как сообщала Politeka, Зеленскому раскрыли намерения Кремля по Донбассу: "Украина должна...".
Также Politeka писала, что Кремль готовится к решающему броску, когда ждать удара.