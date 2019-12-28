Украина одержала громкую победу над российским "Газпромом": время расплаты пришло

Российский «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счета Украины несколько миллиардов долларов.

Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - в соответствии с достигнутыми договоренностями», - говорится в сообщении.

Правила получения зарплат и пенсий изменились, принято важное решение: что нужно знать

Зарплаты и социальные выплаты украинцы будут получать по-новому из-за решения чиновников. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам чиновника, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.

Уточним, что подобной возможностью работники могли пользоваться и сейчас, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.

Зеленский в странной компании поразил украинцев, кадры слили в сеть: «Ух, Новый год будет веселым»

В интернет-сети появились первые кадры новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского, которое значительно отличается от поздравлений предшественников.

Так, президент был в серой водолазке и темном пиджаке. Вместе с ним поздравлять украинцев пришли звезды и другие политики. Среди них была Тина Кароль, Монатик, Василий Вирастюк, Руслан Стефанчук, Леонид Кравчук, Руслан Хомчак и другие.

Уточняется, что сами присутствующие на записи новогоднего поздравления, которое проходило 25 декабря, неохотно рассказывают об этом. В частности, главный стронгмен Украины отказался рассказывать какие-либо детали до выпуска ролика.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место: «Исконно русская часть Украины».

Как сообщала Politeka, Зеленскому раскрыли намерения Кремля по Донбассу: "Украина должна...".

Также Politeka писала, что Кремль готовится к решающему броску, когда ждать удара.