Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов

Так, к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего 11 лиц, пишет "Думская".

Отмечается, что обвиняемых вывезли на пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки.

Новость всколыхнула жителей Украины, вопрос обмена активно обсуждается в сети. Так, пользователи неодноначно отнеслись к обмену украинской стороной террористов, убийц и любителей "русского мира". Некоторые уверены, что обвиняемые должны понести ответственность за содеянное, другие полагают - "туда им и дорога", мол, избавимся от "мусора".

"У этого обмена есть как плюсы так и минусы. Плюс в том, что мы вернем несколько десятков хороших ребят, а минусы в том, что отпускаем террористов и убийц, которые должны сидеть пожизненно, ну и сама формула обмена выгодна исключительно нашим врагам.Всех на всех, подразумевает, что мы отдаем всех, на кого указали пальцем из "хренля", а нам отдадут только тех, кого захотят.После этого у нас полностью иссякнет обменный фонд, а у слопатоедов он бездонный"

"Там прямо таки соскучились за ними в ДНР. Что они с ними делать то будут? Хорошо хоть в обмен на наших берут этот мусор. А может они их в лагеря отправят, за то что попались живые? Было бы прикольно)."

"Хотелось бы чтобы те, которые идут на обмен, оценили это действие Украины и одумались."

"к Новому Году весь хлам и мусор выбрасывают и сжигают.."

"скатертью дорожка"

Ранее мы сообщали, стало известно, что обмен пленными с Л/ДНР произойдет 29 декабря.

«Украина освобождает и готовит к обмену всех преступников, которых хочет получить Россия, и те, кого хотел бы забрать Путин, и это красноречивое разоблачение, кто на самом деле стоит за всеми страшными преступлениями последних лет», – высказал свое мнение политэксперт Юрий Бутусов.

В частности, стало известно, что в рамках подготовки к обмену суд выпустил из-под стражи фермера Николая Бутрименко, который сдал украинских спецназовцев российским оккупантам. Тогда в результате засады погибли 10 бойцов.

Напомним, масштабный обмен пленными: имена убийц, которых Украина выдаст России

Как сообщала Politeka, Россия и Украина договорились, раскрыты детали нового обмена пленными.

Также Politeka писала, что свежие кадры "освобожденного" Донецка потрясли украинцев.