Четыре года прошло со дня жуткого теракта во время проукраинского шествия в Харькове. Тогда в результате взрыва погибли 4 человека

Как стало известно, суд признал троих обвиняемых Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова виновными и по совокупности статей назначил им наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

При этом - до вступления приговора в законную силу суд поддержал ходатайство обвинения и избрал меру пресечения - личное обязательство. Таким образом, осужденных немедленно выпустили из-под стражи.

Сообщается, что суд изменил меру пресечения "в рамках договоренностей Украины в нормандской формате в Париже 9 декабря", как ранее просил прокурор.

Популярные статьи сейчас

Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью, поразив видом: "Лицо подкачало"

Погода заставит украинцев страдать, зима готовит жесткий удар: появился свежий прогноз

Главная красавица "Танців з зірками" взбудоражила видом в одном золоте: "Нереальная!"

MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
Показать еще

Подобное может означать, что осужденных готовят к передаче в рамках обмена пленными между Украиной и "Л/ДНР".

Отметим, перед зданием суда, где решалась судьба террористов, стояли несколько активистов с плакатами "обмен - позор".

Ситуацию активно комментируют в сети:

"Нажаль,що таке відбувається,але будуть фактичні докази в Гаагу,що Росія співпрацює з терористами"
 
"нам лишається надіятися, що в Росії їх просто пристрелять як цінних свідків, бо якщо ні, то це дасть зелене світло іншим терактам на території України, так як перестануть боятися".
 
"Добре, що в наші гуманній країні вже немає смертної кари. Бо "Розстріляти, відпустивши під особисте зобов'язання" звучало б зовсім абсурдно".

Ранее мы сообщали, появилась информация, что к обмену пленными готовят "одесских взрывателей".  Речь об обвиняемых в совершении серии взрывов в Одессе Александре Шевцове, Игоре Удовенко, Евгении Подмазко и Екатерине Фотевой, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимире Грубнике.
 
Так, пользователи сети неодноначно отнеслись к обмену украинской стороной террористов, убийц и любителей "русского мира". Некоторые уверены, что обвиняемые должны понести ответственность за содеянное, другие полагают - "туда им и дорога", мол, избавимся от "мусора".