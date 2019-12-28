Четыре года прошло со дня жуткого теракта во время проукраинского шествия в Харькове. Тогда в результате взрыва погибли 4 человека
Как стало известно, суд признал троих обвиняемых Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова виновными и по совокупности статей назначил им наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.
При этом - до вступления приговора в законную силу суд поддержал ходатайство обвинения и избрал меру пресечения - личное обязательство. Таким образом, осужденных немедленно выпустили из-под стражи.
Сообщается, что суд изменил меру пресечения "в рамках договоренностей Украины в нормандской формате в Париже 9 декабря", как ранее просил прокурор.
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Подобное может означать, что осужденных готовят к передаче в рамках обмена пленными между Украиной и "Л/ДНР".
Отметим, перед зданием суда, где решалась судьба террористов, стояли несколько активистов с плакатами "обмен - позор".
Ситуацию активно комментируют в сети:
Напомним, масштабный обмен пленными: имена убийц, которых Украина выдаст России
Как сообщала Politeka, Россия и Украина договорились, раскрыты детали нового обмена пленными.