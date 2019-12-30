В Украине с каждым годом все больше укрепляется традиция чтить символ года и его атрибуты согласно китайскому календарю. Люди украшают новогодний стол согласно цветам и знакам нового символа, готовят специальные блюда, чтят приметы и читают гороскопы.

Китайский, или как его еще называют «Восточный» зодиак основывается на 12-тилетнем цикле, где каждому году присвоено конкретное животное. Согласно этому календарю, символ зодиакального животного отображает характер человека, родившегося в тот или иной год. Открывает цикл Крыса и Бык, а закрывает Собака и Свинья.

2020 год на китайском называется «дженг-цзи», и обозначается двумя иероглифами — «металл» и «крыса». Стихия и животное также привязываются к цвету и полу («инь» и «янь», мужское и женское начало). Так, 2020 — год Белой Металлической Крысы «янь» (мужского пола). Если рассмотреть более подробно, то получится вот такой список:

животное 2020 года — Крыса;

цвет животного, а вместе с ним и года — белый;

стихия — металл;

начинается год по китайскому лунному календарю — 25 января 2020;

заканчивается календарный — 11 февраля 2021.

Этот год особенный для людей, которые родились в:

1924 г.;

1936 г.;

1948 г.;

1960 г.;

1972 г.;

1984 г.;

1996 г.;

2008 г.;

2020 г.

Чем персональный год так особенный? В Китае есть выражение «Benmingnian», или «Год Судьбы». Это значит, что символ, который сопровождал вас при рождении, будет один раз в 12 лет влиять на вашу жизнь. Такой год станет периодом резких перемен, кардинальных поворотов и тревог. Родившиеся в 2008, 96, 84 годах, то есть в год Крысы, в 2020, согласно китайским приметам, пройдут ряд жизненных испытаний.

Согласно легендам Китая, Будда созывал на большой совет всех зверей, но пришло лишь 12. Наградой героям этой истории было бессмертие и поочередное правление. Так в китайском календаре появился малый цикл, который длится 12 лет.

Что надеть на праздник Нового 2020 года

Многие задаются вопросами: «в каких украшениях лучше встречать «Металлическую Крысу», «В каком цвете одежды», «Что надеть» и т.д. Лучший вариант для женщин — блестящий яркий наряд, возможно с пайетками или кристаллами. Основной цвет 2020 (согласно восточному гороскопу) — белый и серебристый, также все их проявления. Поэтому даже макияж можно сделать с нотками серебра или металлика, приветствуются большие золотые сережки. Нередко девушки надевают к платью вязанный крючком теплый кардиган (возможно, сделанный своими руками), что очень модно нынче.

Для мужчины можно подобрать белый или бежевый костюм. Чтобы сделать правильный выбор, стоит изначально определится с магазином и ознакомиться с ценами, а также посмотреть фото предложений, после чего можно приступать к замерам и покупке. Так, согласно примете «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», можно быть абсолютно спокойным, ибо принять белесого грызуна получится на отлично.

Следующий этап — подбор украшений. Отмечать Новый год стоит с максимально возможным (доступным по стилю) количеством металлических аксессуаров, желательно серебряных или с белого золота (кольца, браслеты, ожерелья, серьги, часы, запонки).

Единственное, чего не стоит делать на Новый год — детские костюмы в виде крыс. Такие выкройки точно не оценят одногодки ребенка. Лучше связать костюм черепашки ниндзя или других животных (лев, бык, тигр, зайчик), и это не обязательно должен быть образ знака, который пришел к нам из Китая.

Как украсить дом к Новому году Белой Крысы?

Традиция украшать дома на Новый год очень древняя, и, что самое интересное, в разных странах люди вкладывают в это разный смысл. Например, в традициях японского народа предусмотрено украшение домов посредством бамбуковых или ивовых веток с подвешенными на них моти в различных формах (рыба, фрукты, цветы), все вместе называется — мотибана. Это делается для того, чтобы Тосигами (божество), при входе в дом, не забыло позаботиться о его хозяевах в последующем году. В конце торжества мотибану нужно съесть (каждый из членов семьи должен скушать относительно своего возраста).

Также отличный пример — традиции китайского народа. Они все свои улицы и дома обвешивают в красный цвет. При этом, используют почти все, что под руку попадется (фетра, вышивка крестиком, фонарики из бумаги). Китайцы верят, что красный приносит удачу, а также отпугивает злых духов.

В Украинской традиции — украсить елку и каждое окно гирляндами, бумажными снежинками, повесить картинки и открытки с новогодними изображениями на стену. В Европе и Америке также принято украшать дома гирляндами.

Учитывая, что наступающий год принадлежит Белой Крысе, стоит готовить белые дождики, серебряные упаковки под подарки, покупать соответственные салфетки к столу. Если кто любит создавать собственноручно поделки, например, фонарики, снеговички из бумаги, пряники (съедобный стиль украшения также в Украине приветствуется), стоит использовать также белые цвета, которые будут соответствовать стилю нового символа зодиака.

Как можно отпраздновать Новый год Белой Крысы

История несет в себе много традиций, которые можно брать как атрибуты празднования Нового года. Можно выбрать семейную домашнюю посиделку с шампанским и «С легким паром», как это делается в постсоветском пространстве. Либо выбрать уличную прогулку, как любят некоторые западные страны мира. Самый оптимальный вариант, который приглянулся украинцам в последнее время, это встретить Новый календарный и пойти в центр города, где стоит красивая елка, гуляют другие люди и создается настроение праздника. Держите на Новый год открытые двери для близких и друзей, и пусть только радость и счастье приходит вместе с ними.

Интересные факты о Крысе, как символе года

Крыса — первый знак в китайском календаре. Считается, что зодиак занял такую позицию не совсем справедливо, ибо грызун залез на спину быку и потеснил всех остальных в очереди, ибо животные не имели шансов преградить путь огромному рогатому зверю. Несмотря на то, что другим знакам могло быть обидно, Будда пришел к умозаключению, который все мы сейчас знаем.

Стоит отметить: за предыдущее столетие год Металлической Крысы был дважды — с 1900 по 1901, и с 1960 по 1961 год.

Характеристики Крысы:

символ реализма, хитрости и отличной адаптации к окружающей среде;

животные группы «Инь»;

любимое время — с 23:00 до 01:00;

благоприятный сезон — зима (с пиком в декабре);

параллель знака Стрельца (европейский гороскоп);

удачные цвета — черный и красный;

любимые растения — цветок (орхидея, ночной гиацинт, песчаная трава).

Какие знаменитости родились в год Крысы: Уильям Шекспир, Вольфганг Моцарт, Лев Толстой, Жюль Верн, Папа Иоанн Павел І и даже Эминем (самый известный репер современности).

Как ни странно, белый цвет наступающего года Крысы символизирует чистоту, искренность, а также благие намерения. Это значит, что символ будет помогать всем тем, кто пытается добиться своего честным путем, а кто будет лукавить и темнить, тем светит только неудача и разочарования. Какой это подарок от Крысы — позитивный или негативный, решать вам.

Что лучше дарить на год Крысы

В этот год особо цениться ручная поделка. Конечно, традиционный магазинный бум никто не отменял, но душевная картинка с символом Нового года, вышитое сердечко или папье-маше в виде Крысы — внесет ряд необычно приятных эмоций в душу каждого. Существуют ли какие-то правила относительно подарков? Нет, даже когда дарят брелок, но от души, и то приятно.

Подарок должен быть настоящий, актуальный. Название лучше держать в тайне до самого Нового года. Презент стоит тщательно запаковать в специальную бумагу, это добавит интригу, новогоднее настроение, каким его мы себе представляем. Новые сказочные ощущения, которых не было целый год, предаст открытие новогодних упаковок.

Можно ли дарить подарки на следующий день, или через два дня после праздника? Нежелательно, но будь это взрослый человек, то это допустимо. Но если это ребенок, то подарок ему обязательно надо дарить непосредственно в день Нового года, ибо праздновать в подавленном настроении навряд удастся.

Что можно подарить состоятельному человеку для новых позитивных эмоций? Если подарки не означают для человека особой ценности, например, если у него все есть, а чего нет, то он сам себе это купит, то стоит подумать о прикольных сюрпризах. Это может быть Снегурка в торте, причем в роле помощницы Деда Мороза можно выбрать кого угодно, особенно подойдет на эту роль бородатый друг. Также неплохой вариант — спрятать подарок перед Новым годом, и пока он не начался, заставить человека его искать. Какого результата ждать, не предугадает никто.

Если человека не впечатлить таким размахом, можно придумать более грандиозные розыгрыши. Кого позвать? Переодетых актеров (полиция, СБУ, военные), которые смогут подарить настоящие эмоции. Кого пугают такие спектакли, можно придумать простой шуточный подарок, например, щетку для пупка или расческу для ресниц. Конечно, такие мелочи стоит дополнять полезными подарками, например, красивым держателем для часов, картиной, антиквариатом, ручной работой (например, вязаный свитер).

Напомним, новогодний стол 2020: во сколько украинцам обойдется торжество.

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