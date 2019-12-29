В предпоследний день старого, 2019-го, года на головы украинцев – неожиданно - свалится настоящая зима

Погода покажет характер – следует ожидать сильных морозов и снега

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

«30-е декабря будет в Украине наконец с ощутимым морозом. Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов». По словам синоптика, в Карпатах температура может быть ниже, а в большинстве областей -1 - -6 градусов. На Юге, традиционно, теплее - около нуля.

30 декабря, в понедельник днем температура воздуха составит 0-3 градуса мороза, исключение – только южные области:

«Там от 0 до 4 градусов тепла». Предупредила синоптик и о немалых проблемах, из-за гололеда:

«На дорогах гололедица!! Осадки маловероятны, ибо антициклон Wiltrud вытеснит временно влагу с нашей территории. Разве вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенщина, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина».

В столице завтра морозно:

«Ожидается морозная, преимущественно сухая погода с ночной температурой воздуха до -3 - 5 градусов, а днем до -1 -3 градусов».

Относительно последнего дня старого года, то 31 декабря усилится ветер, но днем потеплеет до +3 градусов:

«В ночь на 1 января вероятен снег, скорее даже мокрый снег, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля», - подытожила синоптик.

Сообщалось также, что синоптики рассказали украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

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