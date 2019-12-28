Российские наемники могут вернуться в Украину, ведь будут знать, что их все равно выменяют обратно

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал общественный активист Иван Лозовой.

По его словам, обмен пленными должен касаться военнопленных, участников российско-украинской войны.

"Теперь же идет речь об убийцах Небесной сотни, даже о трех преступниках, осужденных к пожизненному заключению, которые организовали взрыв 22 февраля 2015 года в Харькове. Их отпускают, чтобы они могли выехать в Россию", - негодует активист.

Кроме того, он подчеркнул, что они не могут подлежать никакому обмену с Россией.

"Можно допустить, чисто гипотетически, что завтра кто-то застрелит кого-то из известных, хороших патриотов Украины. Тогда украинская власть освободит этого убийцу в обмен на какого-то украинского кинорежиссера или журналиста, которые имели неосторожность поехать в Россию?", - задается вопросом активист.

Также он отметил, что такой пагубной политикой украинская власть предоставляет карт-бланш Путину, который сможет контролировать ситуацию внутри самой Украины.



Ранее блогер Сергей Марченко заявил, что передача России «беркутовцев», участвовавших в расстреле людей в Киеве, символизирует окончательное прекращение дела Майдана.

По его словам, в суде прокуроры откровенно подыгрывают задержанным, которых должны передать России в рамках масштабного обмена пленными в конце года.

«За одну из самых страшных трагедий нашей страны, когда в центре Киева защитники Януковича расстреливали Майдан боевыми патронами, не сядет никто», - возмутился блогер.

Ранее мы сообщали о том, что Украина и РФ договорились о гибкой формуле обмена пленными, который может состояться уже 29 декабря.

Отмечается, что в обмене будут участвовать Украина и подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР", а стороны в рамках процесса передадут друг другу более 200 человек.

27-28 декабря стороны планируют составить окончательные списки, после чего Украина и Россия утвердят окончательную формулу обмена.

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