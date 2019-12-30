Освобожденные из плена боевиков украинцы рассказывают, что их побратимы все еще остаются в заложниках

Так, украинец Василий Савин заявил в комментарии "Громадскому радио", что пленные, которые сидели с ним в Макеевской колонии не попали на обмен.

По его словам, в подвалах оккупантов остаются украинцы:

Владимир Синюков,

Павел Корсун, военный,

Максим Тимофеев, инвалид второй группы,

Александр Шелест,

Сергей и Дмитрий Караберюш,

Твердый, Самдулов, Матюшенко,

Воробей Василий,

Геннадий Матвийчук – шахтер, у которого сломан позвоночник.

Мужчина добавил, что так называемая омбудсмен боевиков Морозова приезжала перед обменом к пленным украинцам. Савин задал ей вопрос, почему нет подтверждения об обмене других пленных. Она ответила, что если подтвердит, "то Украина может не отдать тех, кого надо боевикам".

Подобное заявление сделал и освобожденный военнослужащий Ким Дуванов.

«Но есть такие, кого не отпустили. Очень жаль, что так получилось. Они очень надеялись, очень ждали. Представьте, когда последние трое суток нас собирали. Представьте, что чувствовали люди, которые ждали обмена, которые просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез", – рассказал военный.

Сам Дуванов пробыл в плену более семи месяцев. Он был захвачен террористами на блокпосту под Донецком, куда случайно заехал грузовик украинских военных.

Вместе с Дувановым боевики отпустили военных Александра Геймура и Бориса Пундора, участвовавших в роковой поездке.

Также освобожденные пленные рассказали, что кроме официальных тюрем, в так называемой "ДНР" есть и скрытые. По словам Савина, боевики постоянно пытают и выбивают показания из пленных.

«Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран», – сказал он.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных

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