Такого не было за все пять лет

Впервые за несколько лет волонтеров не пустили к бойцам, которые проходят лечение в Главном военном госпитале столицы

Об этом на своей странице написала волонтер Наталья Воронкова, передает Politeka.

По ее словам, они пришли поздравить украинских воинов с новогодними праздниками, однако…

«Поздравления на лестнице ... Еще такого не было за 5 лет - запретили поздравлять бойцов в клубе госпиталя, не пустили поздравить бойцов в отделение, не позволили фотографироваться с ними. Но мы очень хотели поделиться праздничным настроением, надеемся нам это удалось, несмотря на все приказы министра обороны», – говорится в сообщении.

В комментариях Наталия разъяснила, что в Министерстве обороны волонтерам запретили общаться с освобожденными из плена бойцами, заходить в отделение, а значит, и помогать.

В комментариях эта новость вызвала серьезное возмущение.

«Наверное, перенимают опыт рф ..», «по крайней мере, двое из них являются дезертирами, которые извинялись перед сепарами, что воевали. Боятся огласки, что подсудимых террористов выменяли на не совсем героев», «Это просто циничный плевок в лицо многолетней волонтерской работы.Ну и конечно - благодарность...», «я так понимаю, это личная благодарность министра обороны как бывшего коллеги...», – пишут под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что в рамках обмена пленными Украина выдала киллера «Динго» (Артур Кринари), который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева.

«Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, — чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, — сегодня в числе прочих отправился по обмену в «ДНР», а оттуда уедет на родину в Россию», – написала в Фейсбуке журналистка Екатерина Сергацкова.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных.

А еще Politeka писала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.

Также Politeka сообщала, что Юрий Романенко рассказал об освобождении беркутовцев.