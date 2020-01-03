Доцент Киевской школы экономики Ольга Купец определила главные причины несчастья для жителей Украины

По словам Ольги Купец, украинцы чувствуют приливы депрессии, которая не позволяет ощущать себя счастливыми, из-за влияния отечественных СМИ, сообщают "Сегодня".

"В украинцев есть привычка ныть – это важный фактор. Если сравнить уровень удовлетворенности жизнью в Украине и в среднеазиатских странах, то Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан – они беднее Украины. Но у них СМИ не такие свободные, как в Украине, и там пишут позитивные новости. Они создают настрой, как будто все хорошо. Люди в такой искусственной среде довольны. Что касается нас – я не против свободы слова – но в последние годы СМИ нагнетали ситуацию, было очень много негативных новостей… И людям кажется, что они живут намного хуже других", – поделилась своими наблюдениями доцент-экономист.

Она добавила, что становится причиной выезда на пмж украинцев в более развитые страны:

"Сначала с экономическим ростом улучшается уровень удовлетворенности жизнью. Но после достижения определенного уровня, как мы видим в развитых странах, дополнительный рост не приводит к росту счастья. Им нужны другие аспекты – не доход, – чтобы быть счастливыми. И поэтому мы видим, что наши люди, которые достигают определенного уровня, и тут не находят некоторые аспекты качества жизни, выезжают за границу – где другое качество образования, медицины, криминогенная ситуация".

Таким образом, украинцам мешает быть счастливыми навязанные стереотипами образы идеального материального состояния, образования, дохода и т.д.

Напомним, что украинцев лишат любимого развлечения, это затронет миллионы. После окончания новогодних праздников украинцев ожидает неприятный сюрприз. Так, более 20 каналов четырех медиагрупп: 1+1, 2+2, СТБ, Новый канал, ICTV, "Украина", "Интер", НТН, К1, К2 и другие собираются закодировать спутниковый сигнал.

Это произойдет в 03:00 ночи 20 января 2020 года. Это будут делать для развития рынка платного ТВ и борьбы с пиратством.

Напомним, стало известно, к чему приводит страх.

Как сообщала Politeka, психологи назвали эмоцию, которая сильно разрушает здоровье

Также Politeka писала, что стресс запускает в организме механизм самоуничтожения.