Конец зимы приготовил для украинцев новые температурные качели и аномальную погоду

Синоптики утверждают, что изменения климата не могли не сказаться на погоде в Украине. Так, по прогнозам, оставшиеся месяцы зимы в нашей стране будут более теплыми, чем обычно, сообщает ТСН.

Эта зима пока так и не успела порадовать украинцев морозом и обильными снегопадами. По словам экспертов, это связано с серьезными климатическими изменениями. Впрочем, надежда на по-настоящему зимнюю погоду сохраняется: синоптики предупреждают, что в Украину еще придут суровые морозы.

Ожидается, что ночная температура воздуха резко упадет уже на Рождество, достигнув сразу -20 градусов в Карпатах. Также похолодание ожидается на Крещение.

Однако, любителей снежной зимы ждет разочарование: синоптики отмечают, что с осадками этой зимой будет негусто. В основном в Украине будет идти мокрый снег, при этом снегопады не будут слишком долгими.

Ранее мы писали о том, что погода в Украине удивит этой календарной зимой еще не раз, уверены синоптики

Сейчас, климатическая зима в Киеве так и не началась, не удивительно, уверяют специалисты, ведь прошедший год был самым теплым за все время наблюдения.

Так, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, все 12 месяцев прошлого года были намного теплее средней нормы и в общем - 2019 стал самым теплым годом в Украине за всю историю метеонаблюдений:

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года». По данным аналитиков отрасли, теплее нормы оказались все 12 месяцев года:

«Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С и он стал самым теплым за период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15 °С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2°С».

Напомним, январь сошел с ума, погода снова удивит украинцев: синоптики потрясли прогнозом.

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко испортится: зима покажет на что способна.

Также Politeka писала, что худший сон синоптиков сбывается, аномальная зима захватила Украину.