Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області не обмежується передачею необхідних речей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області продовжує надаватися Товариством Червоного Хреста України в межах програми, спрямованої на підтримку людей, які через вік, стан здоров'я або життєві обставини потребують сторонньої допомоги, пише Politeka.net.

Інформацію про роботу ініціативи оприлюднено на офіційному ресурсі організації. Проєкт «Догляд вдома» орієнтований насамперед на самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян, які не можуть самостійно виконувати повсякденні побутові справи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області не обмежується передачею необхідних речей. Соціальні помічники допомагають із закупівлею продуктів і медикаментів, приготуванням їжі, прибиранням житла, супроводом до медичних установ, проведенням гігієнічних процедур, а також виконанням інших щоденних завдань.

Окремий напрям роботи передбачає психологічну підтримку підопічних. Для багатьох людей регулярне спілкування, увага та людська турбота є не менш важливими, ніж матеріальна допомога, адже вони допомагають зменшити відчуття самотності та соціальної ізоляції.

Щоб скористатися послугами, необхідно звернутися до найближчого осередку Українського Червоного Хреста у Чернігові або іншому населеному пункті регіону. Після оцінки потреб фахівці визначають оптимальний формат підтримки з урахуванням індивідуальної ситуації заявника.

Програма «Догляд вдома» працює з 1961 року, однак після початку повномасштабного вторгнення її діяльність суттєво розширили. Це стало можливим завдяки співпраці з державними соціальними службами, місцевими громадами та міжнародними партнерами.

Представники організації рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, оскільки порядок надання послуг, перелік доступних сервісів і умови участі можуть змінюватися відповідно до поточних потреб та можливостей програми.

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