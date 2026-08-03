Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступні не всім.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області автоматично нараховують українцям, які досягли відповідного віку та відповідають установленим вимогам Пенсійного фонду, пише Politeka.net.

Розмір щомісячної надбавки залежить від вікової категорії отримувача, а призначення відбувається без подання окремої заяви.

Згідно з чинними правилами, громадяни віком від 70 до 74 років мають право на додаткові 300 гривень. Для осіб від 75 до 79 років передбачено 456 гривень, а після досягнення 80-річного віку сума збільшується до 570 гривень.

Інформацію про це надають у Пенсійному фонді.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступні не всім. Надбавку не призначають людям від 60 до 69 років, а також тим, чий загальний розмір пенсійного забезпечення перевищує 10 340,35 гривні.

У Пенсійному фонді пояснюють, що виплату нараховують із дня народження, коли людина переходить до нової вікової категорії. Саме тому перший платіж нерідко виявляється меншим за встановлений, адже його розраховують пропорційно кількості днів до завершення місяця.

Якщо 75 або 80 років виповнюється пізніше, повну суму одразу не призначають. Натомість проводять перерахунок і додають лише різницю між попереднім та новим розміром надбавки. Наприклад, після досягнення 75-річного віку до вже нарахованих 300 гривень додають ще 156, щоб загальна щомісячна виплата становила 456 гривень.

У Пенсійному фонді радять громадянам перевіряти інформацію щодо власних нарахувань через офіційні сервіси або звертатися до територіальних підрозділів у разі виникнення запитань щодо перерахунку чи права на отримання вікової надбавки.

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