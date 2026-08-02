Подорожчання продуктів у Вінницькій області залишається помітною тенденцією на початку серпня, пише Politeka.net.

Останній моніторинг показав зростання вартості окремих товарів із різних категорій, хоча темпи зміни цін суттєво відрізняються.

Найбільш відчутне подорожчання зафіксовано серед овочів. Синя цибуля нині коштує в середньому 77,52 грн за кілограм, що на 5,02 грн більше порівняно з показником на початку липня. У торговельних мережах вартість коливається від 74,99 грн до 82,16 грн, тому покупці можуть заощадити, порівнюючи пропозиції різних магазинів.

Зміни торкнулися й бакалійної групи. Манна крупа «Хуторок» у фасуванні 800 грамів подорожчала до середнього рівня 40,25 грн. За місяць приріст склав 3,50 грн. Найнижчу ціну пропонує Novus — 36,99 грн, тоді як у Megamarket товар коштує 43,50 грн.

У молочному сегменті динаміка виявилася значно стриманішою. Сметана «Президент» 15% у пакуванні 350 грамів наразі продається в середньому за 58,80 грн. Порівняно з початком звітного періоду показник збільшився лише на 0,71 грн, що свідчить про відносну стабільність цієї категорії.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Вінницькій області відбувається нерівномірно. Найактивніше змінюються сезонні позиції та окремі товари повсякденного попиту, тоді як інші групи демонструють мінімальні коливання. На кінцеву вартість впливають витрати виробників, логістика, обсяги пропозиції та цінова політика торговельних мереж.

Фахівці радять регулярно стежити за акційними пропозиціями, адже різниця між супермаркетами для однакової продукції може бути доволі відчутною.

Джерело: Мінфін

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