Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі продовжує надаватися завдяки приватним ініціативам та спеціалізованим онлайн-платформам, де регулярно публікують актуальні пропозиції для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Один із доступних варіантів розташований у селі Вільнокур'янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий безоплатно поселити жінку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи.

Пропонується окрема кімната без визначеного терміну проживання. Господар зазначає, що шукає мешканку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок. За можливості вона може допомагати з нескладними домашніми справами.

Будинок складається з трьох кімнат, одна з яких є прохідною. Опалення забезпечує піч, тому запас дров потрібно заготовляти самостійно. Санвузол розташований на подвір'ї, а приготування їжі можливе на печі або газовому балоні.

Оселя забезпечена інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. Крім того, на території утримують свійських тварин. За словами власника, у разі потреби він може надати продукти першої необхідності, а також підтвердити факт проживання для оформлення офіційних документів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси, які постійно оновлюють базу доступних пропозицій. Це дає можливість швидко зв'язатися з господарями, уточнити умови заселення та дізнатися всі деталі.

Фахівці рекомендують перед переїздом уважно перевіряти інформацію, звертати увагу на термін проживання, перелік побутових зручностей і актуальність оголошення. Через високий попит вільні місця можуть бути зайняті за короткий час, тому з поданням заявки краще не зволікати.

Джерело: Допомагай, Дія

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