Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Дніпрі допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Дніпрі свідчить, що мешканців міста очікує переважно спекотна та суха погода, пише Politeka.net.

Упродовж семи днів денна температура триматиметься в межах +31…+35 градусів, а суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У понеділок, 3 серпня, повітря прогріється до +32°C. Вранці небо буде ясним, удень з'явиться незначна хмарність, яка зникне ближче до вечора. Дощів не очікується, вітер залишатиметься слабким.

Вівторок принесе ще спекотнішу погоду. Максимальна температура сягне +34°C, протягом доби переважатиме сонячна атмосфера без опадів. Подібні умови сприятимуть швидкому прогріванню повітря вже з ранкових годин.

У середу спека збережеться. Стовпчики термометрів піднімуться до +34°C, небо залишиться безхмарним, а ймовірність дощу буде мінімальною. Погодні умови залишаться стабільними.

У четвер температура підвищиться до +35°C. Сонце домінуватиме майже весь день, вітер буде помірним, тому відчуття спеки посилиться. Опадів синоптичні моделі не передбачають.

П'ятниця також мине під знаком літнього тепла. Денний максимум становитиме близько +34°C. Ясне небо та сухе повітря створять комфортні умови для відпочинку, хоча у післяобідній період варто уникати тривалого перебування під відкритим сонцем.

У суботу очікується до +33°C. Вдень можливе збільшення хмарності, однак істотних змін погодної ситуації не прогнозується. Вечір знову буде ясним.

Неділя завершить тиждень температурою до +31°C. День пройде без опадів, із сонячною погодою та помірним вітром, що зробить завершення першого серпневого тижня доволі комфортним.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Дніпрі вказує на тривале збереження спекотної повітряної маси. Фахівці радять у найтепліші години доби обмежити фізичні навантаження, дотримуватися питного режиму та не залишати транспортні засоби під прямими сонячними променями на тривалий час.

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