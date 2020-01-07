Погода в Украине 7 января буквально «разорвет» страну, поскольку часть ее зальет дождями с мокрым снегом, а на другой части будет солнце с тучами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Уркгидрометцентра.

Так, на западной Украине будет от 0 градусов до 4 тепла днем. Ночью же стремительно похолодает: от -2 до -11 по Цельсию. Часть региона ожидает солнце с тучами, а на другой небо полностью затянет.

На севере Украины будет аналогичная картина. Небо затянет тучами, а термометр будет показывать от -1 до +1 днем. Ночью ожидается от -2 мороза до -5 ниже нуля.

Центральным регионам повезет больше: относительно теплая погода будет сопровождаться мимолетным появлением солнца. На улице будет от -1 до +1 днем. Ночью же воздух остынет до -2-5 мороза.

На юге Украины ожидается пасмурная погода без осадков. Днем термометр покажет -1+1 градусов. Ночью же похолодает не настолько критично: от -1 до -3 мороза.

А вот на востоке Украины ожидается мокрый снег с дождем, который будет сопровождаться дневными -1+1 градусами. Ночью же на улице будет -2-5 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. На улице днем будет от -1 градуса до +2 тепла. Ночью термометр покажет небывалые доселе -3-7 мороза.

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