Украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета: трагедия попала на видео

Украинский лайнер разбился почти сразу после взлета. Самолет, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

По сообщениям СМИ, на борту было 180 пассажиров.

Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Предварительная причина — технические проблемы лайнера. Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый пролет он совершил в июне 2016 года.

В то же время по данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Стало известно, когда Украина может выйти из Минских соглашений

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может рассмотреть альтернативы Минским соглашениям, если в 2020 году на территории ОРДЛО не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго. Об этом министр сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску", - отметил Пристайко.

По его словам, ситуация на Донбассе далека даже от состояния "замороженного конфликта". И, хотя Украину не устраивает такой вариант, по крайней мере необходимо остановить гибель людей.

Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты

Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке.

О факт атаки сообщили государственные СМИ Ирана. Позже его подтвердил американский чиновник.

По предварительной информации, минимум 10 ракет было запущено по военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке (в 30 км к северу от Багдада), где располагаются солдаты США. Американский президент Дональд Трамп посещал эту часть в 2018 году.

Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки. В США о последствиях атаки пока не сообщают.

Iran completely demolished USA_bases in Ein_o_Assad ,in Iraq#Hard_Rvenge _Came_So_Soon pic.twitter.com/dFopLjPtfv — Mohamad Mahdi Soroor محمد مهدی سرور (@SoroorMohammad) January 8, 2020

Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии.

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